Búzios

Búzios cumpre exigências do Programa e Bandeira Azul é erguida novamente nas praias do Forno e de Tucuns

De acordo com o secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, as exigências foram, adequação do posicionamento de guarda-vidas nas duas praias e melhoria na acessibilidade da praia do Forno, além de placas indicando a qualidade da água