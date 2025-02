Búzios recebe o "MAIS QUE PETZ" ? Um evento inovador para os amantes dos animais - Prefeitura de Búzios

Búzios recebe o "MAIS QUE PETZ" ? Um evento inovador para os amantes dos animaisPrefeitura de Búzios

Publicado 10/02/2025 18:56

Búzios - De 16 a 18 de maio de 2025, Búzios se tornará o paraíso dos pets e seus tutores com a estreia do “MAIS QUE PETZ”, um evento inédito no calendário oficial da cidade. Unindo bem-estar animal, adoção, cultura e diversão, o festival promete transformar a relação entre humanos e seus companheiros de quatro patas.

Realizado em um dos destinos mais charmosos do Brasil, o MAIS QUE PETZ celebra os animais como membros da família, promovendo atividades educativas, sociais e interativas para todas as idades.

O que esperar do evento?

Feira de Adoção – Em parceria com ONGs e protetores independentes, diversos cães e gatos estarão disponíveis para ganhar um novo lar.

Demonstrações de Adestramento – Dicas e técnicas de especialistas para melhorar a convivência com os pets.

Campanha de Doação de Sangue Animal – Um espaço dedicado à conscientização sobre a importância desse gesto para salvar vidas.

Vacinação e Microchipagem – Em parceria com veterinários e órgãos de proteção animal, o evento oferecerá serviços essenciais para a saúde dos pets.

Terapia Assistida por Animais (TAA) – Experiências emocionantes que mostram o impacto positivo dos animais na saúde física e mental dos humanos.

Desafio de Agilidade – Uma arena especial para cães mostrarem suas habilidades em um circuito de obstáculos.

Área Kids – Espaço lúdico com atividades educativas para as crianças aprenderem mais sobre respeito e cuidados com os animais.

O Universo Cultural de Búzios – Exposição de arte, música e gastronomia conectando o lifestyle pet ao ambiente vibrante da cidade.

Mais do que um evento, uma causa!

O MAIS QUE PETZ não é apenas um festival, mas um movimento para conscientizar e transformar a vida dos animais e seus tutores. A cidade de Búzios se posiciona como referência no bem-estar pet, incentivando adoção responsável, cuidados veterinários e inclusão dos animais no dia a dia da sociedade.

Com uma programação repleta de experiências interativas, o evento promete atrair moradores, turistas e apaixonados por animais de todo o Brasil.

Anote na agenda: 16 a 18 de maio de 2025 na Praça da Ferradura – Búzios se torna o destino perfeito para quem acredita que os animais são muito mais do que petz!