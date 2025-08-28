127ª DP - Reprodução

127ª DPReprodução

Publicado 28/08/2025 14:44

Búzios - Na noite desta quarta-feira (27), por volta das 23h, uma guarnição da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por um turista estrangeiro que informou ter sido espancado por aproximadamente sete pessoas e ter tido seus pertences roubados em Armação dos Búzios.

Durante patrulhamento no local, com apoio de outra viatura da ROMU, os agentes conseguiram localizar os suspeitos, que foram reconhecidos pela vítima. Em revista, os policiais encontraram com eles o celular roubado, drogas e dinheiro.

Todos os quatro suspeitos foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência. Com auxílio das imagens do Centro de Monitoramento, eles foram autuados por formação de quadrilha e roubo mediante agressão física, sendo presos em flagrante. Segundo a polícia, três dos detidos já possuíam antecedentes por tráfico de drogas.

A investigação continua para apurar detalhes da ação criminosa e identificar possíveis outros envolvidos.