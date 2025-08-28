127ª DPReprodução
Quatro suspeitos são presos em Búzios por roubo e agressão a turista estrangeiro
Vítima relatou ter sido espancada e ter seus pertences roubados; suspeitos foram localizados com drogas e dinheiro, e autuados por formação de quadrilha e roubo mediante violência
Duas tartarugas são encontradas mortas na Praia da Marina, em Búzios
Moradora encontrou os animais durante caminhada; causas das mortes ainda são desconhecidas
Prefeito de Cabo Frio lança programa de inserção de PCDs no mercado de trabalho
"Emprego já Inclusivo" vai funcionar em parceria com empresários e instituições de defesa da pessoa com deficiência
Câmara de Araruama se prepara para julgamento das contas de ex-prefeita
Rejeição pode tornar Lívia de Chiquinho (PODE) inelegível por oito anos, assim como ocorreu com seu marido e ex-prefeito, Chiquinho da Educação (PODE)
Motoboy fica ferido em colisão entre moto e carro em Búzios
Colisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (27), na Avenida José Bento Ribeiro Dantas
Prefeito de Arraial do Cabo entrega van inclusiva para atender Casa do Autista
Ação faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e teve a presença também do vice-prefeito, secretários, marcando reforço às políticas públicas de inclusão
