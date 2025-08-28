Remoção de rampas e escadas expostasAscom
As rampas, situadas próximas aos muros de residências à beira-mar, estavam cobertas pela areia, mas foram parcialmente reveladas pelo avanço do mar. De acordo com a Secretaria, a retirada do material tem como objetivo principal garantir a segurança dos moradores e frequentadores da praia, prevenindo acidentes e evitando danos adicionais às estruturas costeiras.
A secretaria também destacou que continuará monitorando toda a orla de Búzios para identificar possíveis pontos de risco decorrentes das condições climáticas e da ressaca, adotando medidas preventivas sempre que necessário, com foco na preservação do meio ambiente e na proteção da população.
