Remoção de rampas e escadas expostas - Ascom

Remoção de rampas e escadas expostasAscom

Publicado 28/08/2025 16:16

Búzios - Na manhã desta quinta-feira (28), a Secretaria Municipal do Ambiente, Licenciamento Ambiental e Urbanístico e Fiscalização de Búzios deu início à remoção de rampas de concreto e escadas de acesso que ficaram expostas na Praia do Canto, no centro da cidade, após a forte ressaca que atingiu a orla nos últimos dias. A ação está sendo realizada por determinação do Ministério Público Federal e conta com a presença da secretária Roseli, que acompanha de perto os trabalhos no local.



As rampas, situadas próximas aos muros de residências à beira-mar, estavam cobertas pela areia, mas foram parcialmente reveladas pelo avanço do mar. De acordo com a Secretaria, a retirada do material tem como objetivo principal garantir a segurança dos moradores e frequentadores da praia, prevenindo acidentes e evitando danos adicionais às estruturas costeiras.



A secretaria também destacou que continuará monitorando toda a orla de Búzios para identificar possíveis pontos de risco decorrentes das condições climáticas e da ressaca, adotando medidas preventivas sempre que necessário, com foco na preservação do meio ambiente e na proteção da população.