Cidade de Búzios Reprodução

Publicado 28/08/2025 17:44

Búzios - Armação dos Búzios foi o município do Estado do Rio de Janeiro que apresentou a maior taxa de crescimento populacional em comparação com 2024. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade chegou a 42.527 habitantes, um aumento de 0,2% em relação ao ano anterior.

Além de Búzios, outros municípios da região também se destacaram no levantamento: Casimiro de Abreu (48.636 habitantes), Rio das Ostras (168.455) e Maricá (212.470), todos com a mesma taxa de crescimento.

No cenário estadual, a população do Rio de Janeiro alcançou 17.223.547 pessoas, crescimento de 0,02% em comparação a 2024. Já o Brasil totalizou 213.421.037 habitantes, com variação de 0,39%.

Ainda no ranking dos municípios do Rio, seis aparecem com menos de 10 mil habitantes: Macuco (5.602), São José de Ubá (7.318), Laje do Muriaé (7.584), São Sebastião do Alto (7.993), Comendador Levy Gasparian (9.048) e Rio das Flores (9.267).

DADOS NACIONAIS

O Brasil ultrapassou a marca de 210 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE. O novo total (de 210.147.125 habitantes) representa uma alta de 0,79% em relação às informações obtidas pelo IBGE no ano passado. Em 2018, a estimativa era de que o país abrigava 208,5 milhões de pessoas.

De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Márcio Minamiguchi, os números confirmam a tendência de desaceleração no crescimento da população. “Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População”, afirmou.