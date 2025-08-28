Cidade de Búzios Reprodução
Búzios lidera crescimento populacional no Estado, segundo dados do IBGE
De acordo com a pesquisa o país chegou a 213.421.037 habitantes. O resultado representa crescimento de 0,39% em relação ao ano passado
Após ressaca, Búzios remove rampas e escadas expostas na Praia do Canto
Ação está sendo realizada por determinação do Ministério Público Federal, que acompanha de perto os trabalhos no local
Políticas públicas de proteção à infância e adolescência é tema de reunião em Arraial do Cabo
Reunião foi nesta quinta-feira (28) contou com prefeito Marcelo Magno (PL), seu vice, Diego Silveira (MDB), o vereador Leniel Borel (PP), o empresário Felipe Pampolha e secretários municipais
Quatro suspeitos são presos em Búzios por roubo e agressão a turista estrangeiro
Vítima relatou ter sido espancada e ter seus pertences roubados; suspeitos foram localizados com drogas e dinheiro, e autuados por formação de quadrilha e roubo mediante violência
Duas tartarugas são encontradas mortas na Praia da Marina, em Búzios
Moradora encontrou os animais durante caminhada; causas das mortes ainda são desconhecidas
Prefeito de Cabo Frio lança programa de inserção de PCDs no mercado de trabalho
"Emprego já Inclusivo" vai funcionar em parceria com empresários e instituições de defesa da pessoa com deficiência
