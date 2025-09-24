A ocorrência mobilizou equipes da Prefeitura e defensores da causa animalToni Russo
Cavalo é resgatado após dois dias preso em buraco com água em Búzios
Ocorrência foi registrada nesta terça-feira (23)
Dr. Serginho aposta na tecnologia para melhorar atendimento na Saúde de Cabo Frio
Com apoio do sistema implantado, prefeito atua como "síndico da cidade", conferindo de perto filas, servidores e qualidade do atendimento
Búzios realiza recadastramento imobiliário no bairro Vila Verde
Ação acontece a partir desta quinta-feira (25), até o dia 10 de outubro, no bairro Vila Verde, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, na Rua Flores do Ipê
Búzios promove "Circuito Urbano 2025" entre as duas praias que possuem Bandeira Azul, do Forno e Azeda
Ação acontecerá no dia 4 de outubro, às 8h, com o tema "Sustentabilidade Ambiental e Urbanística Búzios 2030", dando continuidade à agenda da cidade junto à ONU-Habitat
Prefeito Fabinho cumpre agenda no Rio em busca de novos investimentos para pavimentação em Iguaba Grande
A visita reforça o compromisso da gestão municipal em manter um diálogo constante e produtivo com todas as esferas de governo, visando garantir mais recursos e avanços
Vice-prefeito de Maricá, Joãozinho Maurício, participa de ato contra a PEC da Blindagem
Manifestação reuniu milhares de pessoas em Copacabana contra as medidas em discussão no Congresso Nacional
