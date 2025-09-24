A ocorrência mobilizou equipes da Prefeitura e defensores da causa animal - Toni Russo

Publicado 24/09/2025 16:26

Búzios - Um cavalo foi resgatado na noite de terça-feira (23) após passar dois dias preso em um buraco com água em uma área rural de Búzios. A ocorrência mobilizou equipes da Prefeitura e defensores da causa animal, que atuaram em conjunto para retirar o animal do local.

Segundo os voluntários, o cavalo apresentava sinais de fraqueza no momento do resgate. Ele recebeu atendimento veterinário imediato ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para um sítio de um protetor de animais, onde seguirá em recuperação.

As autoridades informaram que o tutor do cavalo é investigado por suspeita de maus-tratos e abandono. Caso fique comprovada a responsabilidade, ele poderá responder judicialmente de acordo com a legislação vigente.