Ponta do Pai Vitório, em Búzios, passa por revitalização com foco em turismo sustentável
Revitalização inclui mirantes, trilha ecológica, posto da Guarda Ambiental e ações de preservação para fortalecer o turismo sustentável em Búzios.
Furto é registrado por câmera de segurança em loja de roupas no Centro de Búzios
Funcionária conseguiu recuperar peças levadas por casal após perseguição
Cavalo é resgatado após dois dias preso em buraco com água em Búzios
Ocorrência foi registrada nesta terça-feira (23)
Dr. Serginho aposta na tecnologia para melhorar atendimento na Saúde de Cabo Frio
Com apoio do sistema implantado, prefeito atua como "síndico da cidade", conferindo de perto filas, servidores e qualidade do atendimento
Búzios realiza recadastramento imobiliário no bairro Vila Verde
Ação acontece a partir desta quinta-feira (25), até o dia 10 de outubro, no bairro Vila Verde, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, na Rua Flores do Ipê
Búzios promove "Circuito Urbano 2025" entre as duas praias que possuem Bandeira Azul, do Forno e Azeda
Ação acontecerá no dia 4 de outubro, às 8h, com o tema "Sustentabilidade Ambiental e Urbanística Búzios 2030", dando continuidade à agenda da cidade junto à ONU-Habitat
