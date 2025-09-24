Ponta do Pai Vitório - Reprodução

Ponta do Pai VitórioReprodução

Publicado 24/09/2025 17:50

Búzios - A Ponta do Pai Vitório, localizada no bairro da Rasa e considerada um dos pontos turísticos mais visitados de Búzios, está passando por um processo completo de revitalização promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo. Além de seu valor paisagístico e turístico, o local também abriga uma falha geológica de relevância, que contribui para seu caráter singular e atrativo.

O projeto contempla a construção de dois mirantes, além de ações de revegetação e cercamento das áreas de vegetação nativa, promovendo a preservação ambiental e a segurança dos visitantes. As intervenções estão sendo realizadas em áreas já antropizadas e em encostas que sofrem com intempéries naturais, evitando a criação de novos impactos. O trajeto contará com uma trilha ecológica segura, que dará acesso tanto à praia quanto à Ponta do Pai Vitório.

Para garantir a proteção dos visitantes, serão instalados guarda-corpos de madeira, possibilitando que as pessoas façam registros fotográficos e apreciem a vista com tranquilidade. O projeto ainda prevê a construção de um posto da Guarda Ambiental, o cercamento das áreas de preservação e a instalação de placas indicativas no local.

De acordo com a secretária da Pasta, Roseli Pereira, este projeto traz segurança para os turistas, informações sobre a importância das áreas de proteção, além de beneficiar outro ponto turístico, o Mangue de Pedra, que atrai estudiosos, cientistas e turistas.

A obra, que já está licenciada, integra um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado no âmbito municipal, com interveniência do Ministério Público Estadual, e está prevista para ser inaugurada no início de novembro.