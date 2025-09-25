Car Classic Reprodução
O festival contará com atrações musicais, espaço gastronômico, área de convivência e exposição de relíquias automobilísticas que marcaram gerações. Além de prestigiar os veículos antigos, os visitantes poderão vivenciar uma verdadeira viagem no tempo sobre rodas, com muito estilo, nostalgia e elegância no coração da cidade.
A Prefeitura de Búzios convida a todos para viver essa experiência única: um encontro que une história, cultura e paixão pelo automobilismo. Reúna a família, os amigos e venha se encantar com o charme e a tradição dos clássicos que marcaram época.
