Car Classic Reprodução

Publicado 25/09/2025 15:12

Búzios - Neste sábado (27) e domingo (28) Armação dos Búzios será palco de um encontro dedicado aos apaixonados por carros antigos. A Prefeitura, junto com os Amantes de Veículos Antigos (AVA), promove na Escola de Artes Zanine, a partir das 9h, o 1º Fest Car Classic Búzios. O evento promete unir cultura, música, gastronomia e a elegância dos automóveis clássicos em um fim de semana especial para moradores e visitantes.



O festival contará com atrações musicais, espaço gastronômico, área de convivência e exposição de relíquias automobilísticas que marcaram gerações. Além de prestigiar os veículos antigos, os visitantes poderão vivenciar uma verdadeira viagem no tempo sobre rodas, com muito estilo, nostalgia e elegância no coração da cidade.



A Prefeitura de Búzios convida a todos para viver essa experiência única: um encontro que une história, cultura e paixão pelo automobilismo. Reúna a família, os amigos e venha se encantar com o charme e a tradição dos clássicos que marcaram época.

Divulgação Ascom