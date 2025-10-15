Vacinação - Reprodução

Publicado 15/10/2025

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios, junto da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (18), o Dia D de Vacinação, das 9h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal, atualizar as cadernetas de crianças, adolescentes e adultos, e reforçar as ações de conscientização do Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.



Durante o Dia D, serão atualizadas as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes até 14 anos, 11 meses e 29 dias, com todas as vacinas previstas no calendário nacional de imunização. Jovens de 15 a 19 anos poderão receber a vacina contra o HPV, e os adultos de até 59 anos terão a oportunidade de atualizar as vacinas de Febre Amarela e Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola).



Além da vacinação, o Dia D também faz parte das atividades alusivas ao Outubro Rosa, que acontecem em todo o município ao longo do mês. A campanha busca sensibilizar a população sobre a importância do cuidado com a saúde, da realização de exames preventivos e da adoção de hábitos saudáveis.



O atendimento será realizado nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Arpoador, Rasa, Olavo da Costa, José Gonçalves, São José, Baía Formosa, Cem Braças, Capão, Geribá, Ferradura e Brava. A Secretaria Municipal de Saúde reforça o convite para que todos participem, levando a caderneta de vacinação e documento de identificação à unidade mais próxima.



A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o cuidado integral com a população buziana.

