Prefeito Alexandre Martins (REP), participa da Cerimônia Nacional de Entrega da Bandeira Azul
Búzios foi reconhecida como a única cidade do Estado do Rio de Janeiro a receber a Bandeira Azul na temporada 2025/2026, em quatro praias: Forno, Azeda, Tucuns e José Gonçalves.
Alexandre comentou a conquista: “Hoje é um dia histórico para Búzios. Ser a única cidade do Estado com quatro praias Bandeira Azul é resultado de muito empenho, planejamento e amor pela nossa cidade. Essa conquista mostra que o turismo e a preservação ambiental podem caminhar juntos, com responsabilidade e compromisso com as futuras gerações.”
O secretário do Clima e Sustentabilidade, Evanildo Nascimento, destacou a gestão ambiental da cidade:
“A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade e compromisso. Em Búzios, temos trabalhado de forma técnica e contínua para garantir que nossas praias mantenham os padrões exigidos internacionalmente. É uma vitória da cidade e de todos que acreditam na sustentabilidade como caminho para o desenvolvimento.”
O Programa Bandeira Azul, coordenado no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), exige cumprimento de critérios nas áreas de qualidade da água, gestão ambiental, segurança, acessibilidade e educação ambiental.
Com quatro praias certificadas, Búzios se mantém no cenário nacional como referência em turismo sustentável, preservação ambiental e qualidade de vida.
