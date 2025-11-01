Prefeito Alexandre Martins (REP), participa da Cerimônia Nacional de Entrega da Bandeira Azul - Ascom

Publicado 01/11/2025 16:53

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), participou nesta sexta-feira (31) da Cerimônia Nacional de Entrega da Bandeira Azul da temporada 2025/2026, realizada no Iate Clube de Santos, no Guarujá (SP). A cerimônia foi promovida pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR) e marcou a entrega da certificação internacional que reconhece praias, marinas e embarcações que atendem critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade. A secretária da Mulher e primeira-dama do município, Daniele Martins, também esteve presente.



Búzios foi reconhecida como a única cidade do Estado do Rio de Janeiro a receber a Bandeira Azul na temporada 2025/2026, em quatro praias: Forno, Azeda, Tucuns e José Gonçalves.



Alexandre comentou a conquista: “Hoje é um dia histórico para Búzios. Ser a única cidade do Estado com quatro praias Bandeira Azul é resultado de muito empenho, planejamento e amor pela nossa cidade. Essa conquista mostra que o turismo e a preservação ambiental podem caminhar juntos, com responsabilidade e compromisso com as futuras gerações.”



O secretário do Clima e Sustentabilidade, Evanildo Nascimento, destacou a gestão ambiental da cidade:



“A Bandeira Azul é um símbolo de qualidade e compromisso. Em Búzios, temos trabalhado de forma técnica e contínua para garantir que nossas praias mantenham os padrões exigidos internacionalmente. É uma vitória da cidade e de todos que acreditam na sustentabilidade como caminho para o desenvolvimento.”



O Programa Bandeira Azul, coordenado no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), exige cumprimento de critérios nas áreas de qualidade da água, gestão ambiental, segurança, acessibilidade e educação ambiental.



Com quatro praias certificadas, Búzios se mantém no cenário nacional como referência em turismo sustentável, preservação ambiental e qualidade de vida.