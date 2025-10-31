Daniela Soares e Filipe Ret - Reprodução

Publicado 31/10/2025 17:41

A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), mostrou que entende bem de agenda cultural e fez questão de acompanhar de perto a abertura da Expo Araruama 2025, na noite desta quinta-feira (30). O evento começou em grande estilo com o show eletrizante de Filipe Ret, que reuniu uma multidão no Parque de Exposição Agropecuária, no bairro Fazendinha.



De camarote, Daniela aproveitou o momento para interagir com o público e artistas, posando para fotos e celebrando o início de um dos eventos mais esperados do ano. Conhecida por seu perfil participativo, a prefeita foi destaque entre os presentes, reforçando o clima de animação e valorização da cultura local.



A Expo Araruama 2025 segue até o domingo (2), com entrada gratuita e uma programação que promete atrair milhares de visitantes. Além dos shows, o evento conta com a Fazendinha, Competições Agropecuárias e o tradicional Festival do Aipim, que oferece diversas opções gastronômicas durante o dia.



O calendário musical continua intenso. Nesta sexta-feira (31), o cantor João Gomes sobe ao palco principal às 23h, prometendo uma das noites mais aguardadas da festa. No sábado (1º), será a vez de Ferrugem animar o público, e no domingo (2), o encerramento fica por conta da dupla Matheus & Kauan.



Nos bastidores, a grande estrutura da festa e a repercussão positiva do evento geraram comentários na política local. Segundo informações que circularam em grupos de WhatsApp, o ex-prefeito Chiquinho da Educação teria criticado a gestão e feito declarações polêmicas sobre vereadores do município.



Ao que tudo indica, ele ficou bastante inconformado com a estrutura da festa e com a repercussão positiva para a prefeita Daniela.

