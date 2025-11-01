André Ygor - Reprodução

André YgorReprodução

Publicado 01/11/2025 16:24

Búzios - O atleta André Ygor, de Búzios, está em Roma, na Itália, para disputar o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu. Sem patrocínio, ele contou com o apoio de amigos e moradores do município para custear a viagem.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, André relatou as dificuldades enfrentadas até chegar ao torneio. “Graças a Deus conseguimos, com muita luta, fazendo rifa, correria, pessoas ajudando e, sem patrocínio nenhum, conseguimos chegar aqui”, afirmou.

O atleta explicou que as lutas classificatórias serão realizadas neste sábado, enquanto as quartas de final, semifinais e finais estão programadas para domingo. “Galera de Búzios, estou vindo representar vocês. Estamos em sétimo no ranking mundial e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Sempre Deus na frente”, disse.

André também agradeceu a todos que contribuíram para sua participação. “Obrigado galera, obrigado pela oportunidade, obrigado todo mundo que me ajudou. É isso, vambora, Búzios!”, declarou.