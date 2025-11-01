André YgorReprodução
Atleta de Búzios participa do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu em Roma com apoio da comunidade
Sem patrocínio, atleta buziano arrecadou recursos com rifas e apoio de moradores para competir na Itália
Atleta de Búzios participa do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu em Roma com apoio da comunidade
Sem patrocínio, atleta buziano arrecadou recursos com rifas e apoio de moradores para competir na Itália
Prefeita Daniela Soares participa da abertura da Expo Araruama e acompanha show de Filipe Ret
De camarote, Daniela aproveitou o momento para interagir com o público e artistas, posando para fotos e celebrando o início de um dos eventos mais esperados do ano
Homem é preso em Búzios por tentativa de homicídio motivada por dívida de R$ 900
Suspeito, conhecido como "Angolano", foi localizado enquanto trabalhava em um bar na Orla Brigitte Bardot; crime ocorreu em setembro, em Cabo Frio
São Pedro da Aldeia promove reunião com representantes da Segurança Pública da Região dos Lagos
Encontro buscou alinhar estratégias conjuntas e combater fake news
Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, recebe alunos da Escola de Artes Municipal
Alunos da Oficina de Teatro Infanto recebem menção honrosa em festival de Niterói
Taxa de Turismo Sustentável é aprovada em 1º turno na Câmara de Búzios
Projeto prevê a cobrança da taxa sobre o trânsito de veículos e a permanência de pessoas na cidade durante o período de 20 de dezembro até cinco dias após o Carnaval. Se aprovada, a lei entra em vigor a partir de janeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.