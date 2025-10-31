F.S. de M.P., conhecido pelo apelido de "Angolano" - Reprodução

Publicado 31/10/2025 16:21

A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu, nesta sexta-feira (31), um homem identificado como F.S. de M.P., conhecido pelo apelido de “Angolano”, acusado de tentativa de homicídio. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da 126ª DP, com apoio do Grupo Especial de Capturas Locais (GELC), em frente à Orla Brigitte Bardot, em Armação dos Búzios.

De acordo com a delegacia, a equipe chegou até o criminoso após um trabalho conjunto de inteligência entre a 126ª DP e o Grupo de Capturas da Polícia Federal de Nova Iguaçu. As informações indicavam que o homem estava se escondendo no bairro Monte Alegre e trabalhando em uma obra no estabelecimento comercial Movida Bar Búzios, localizado em uma área de grande circulação de pessoas.

Os policiais realizaram monitoramento do local e efetuaram a prisão de forma planejada, visando reduzir riscos para a população. Após a abordagem, “Angolano” foi conduzido à 126ª DP, onde permanece à disposição da Justiça.

O elemento foi denunciado por tentativa de homicídio ocorrida em 14 de setembro deste ano em Cabo Frio. Segundo as investigações do Núcleo de Homicídios da 126ª DP, ele teria desferido diversos golpes de faca nas costas da vítima, após uma discussão motivada por uma dívida de R$ 900 em um cartão de crédito.