Publicado 02/11/2025 17:18

Búzios - Moradores, ativistas e representantes de movimentos ambientais realizaram, na manhã deste domingo (2), uma manifestação na entrada da trilha do Pai Vitório, em Armação dos Búzios.



O grupo se reuniu por volta das 10h, próximo ao canteiro das obras do Mirante do Pai Vitório, que foram embargadas pela Justiça Federal após recomendação do Ministério Público Federal (MPF). Com cartazes e faixas como “Preservar no Meio Ambiente é investir no futuro! Deixe o meio ambiente em paz”, os participantes pediram a preservação da área e a suspensão definitiva das intervenções.



Durante o ato, os manifestantes defenderam a preservação integral do local e solicitaram mais diálogo entre o poder público e a sociedade civil, além de transparência nas ações voltadas a áreas ambientais.



A Prefeitura de Armação dos Búzios informou, por meio de nota, que o empreendimento segue parâmetros ambientais estabelecidos em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual e que aguarda análise técnica e jurídica sobre o embargo determinado pelo MPF.