Pixote leva milhares de pessoas à Praça da Tia Uia - Ascom

Publicado 15/11/2025 17:50

Búzios - A sexta-feira (14) foi de muita música e celebração na Praça da Tia Uia, no bairro da Rasa, onde o grupo de pagode Pixote se apresentou em mais uma noite da programação especial pelos 30 anos de emancipação de Armação dos Búzios. Milhares de pessoas cantaram e dançaram ao som dos grandes sucessos da banda, que animou o público do início ao fim.



Durante o show, o Pixote fez o público vibrar com hits como “Insegurança”, “Nem de Graça”, “Mande um Sinal” e “Fã de Carteirinha”, criando um clima de festa que tomou conta de toda a praça. Famílias, jovens e admiradores do grupo lotaram o espaço, tornando a noite uma das mais marcantes da programação de aniversário.



As comemorações continuam neste sábado (15) com uma programação especial de fé e música. Às 18h, será realizada a Santa Missa Campal em ação de graças por mais um ano da cidade. Logo após a celebração, sobe ao palco o cantor, compositor e escritor brasileiro Thiago Brado, um dos artistas mais ouvidos da música católica contemporânea, encerrando a sequência de shows em homenagem aos 30 anos de Búzios.



E a festa não para por aí. Neste sábado e domingo (15 e 16), a programação segue com muita adrenalina na Copa Rio de Motocross, que encerra oficialmente as festividades. As provas acontecem na Fazenda Cunha Bueno, no bairro de José Gonçalves, a partir das 8h, reunindo pilotos de várias regiões e amantes do esporte radical.