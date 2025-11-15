Pixote leva milhares de pessoas à Praça da Tia UiaAscom
Durante o show, o Pixote fez o público vibrar com hits como “Insegurança”, “Nem de Graça”, “Mande um Sinal” e “Fã de Carteirinha”, criando um clima de festa que tomou conta de toda a praça. Famílias, jovens e admiradores do grupo lotaram o espaço, tornando a noite uma das mais marcantes da programação de aniversário.
As comemorações continuam neste sábado (15) com uma programação especial de fé e música. Às 18h, será realizada a Santa Missa Campal em ação de graças por mais um ano da cidade. Logo após a celebração, sobe ao palco o cantor, compositor e escritor brasileiro Thiago Brado, um dos artistas mais ouvidos da música católica contemporânea, encerrando a sequência de shows em homenagem aos 30 anos de Búzios.
E a festa não para por aí. Neste sábado e domingo (15 e 16), a programação segue com muita adrenalina na Copa Rio de Motocross, que encerra oficialmente as festividades. As provas acontecem na Fazenda Cunha Bueno, no bairro de José Gonçalves, a partir das 8h, reunindo pilotos de várias regiões e amantes do esporte radical.
