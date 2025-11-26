Fábrica clandestina de gelo Reprodução

Renata Cristiane
Búzios - Uma ação conjunta do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por meio da Superintendência Regional Lagos São João, e da concessionária Prolagos resultou no fechamento de uma fábrica clandestina de gelo em Búzios, na Região dos Lagos. A fiscalização ocorreu nesta terça-feira (25), após uma denúncia recebida pelo órgão ambiental. O 25º Batalhão de Polícia Militar também deu apoio à operação.
No local, situado na Rua da Flecheira, no bairro Praia Rasa, a equipe encontrou um caminhão-pipa abastecendo a cisterna da fábrica com água de origem desconhecida. Testes realizados pelos técnicos apontaram que a água utilizada não tinha potabilidade, ou seja, não era adequada para consumo humano. No total, quatro toneladas de gelo produzidas de forma irregular foram apreendidas.
Durante a inspeção, o Inea constatou ainda que o estabelecimento não possuía licença ambiental para funcionar e captava água sem a devida outorga — documento obrigatório para o uso de recursos hídricos. Diante das irregularidades, a fábrica foi interditada e o caminhão-pipa apreendido.
O responsável pela produção de gelo e o proprietário do caminhão foram autuados com base na Lei Estadual nº 3.467/2000. As multas podem chegar a R$ 1 milhão para cada infrator.
Segundo o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, a fiscalização tem sido intensificada para proteger os recursos hídricos. “A população também pode ajudar denunciando práticas ilegais como esta”, destacou.
Denúncias de crimes ambientais podem ser registradas pela Ouvidoria do Governo do Estado: https://www.rj.gov.br/ouverj