Fábrica clandestina de gelo Reprodução
Inea fecha fábrica clandestina de gelo em Búzios por falta de licença ambiental
Estabelecimento operava com captação irregular de água e produto impróprio para consumo
Inea fecha fábrica clandestina de gelo em Búzios por falta de licença ambiental
Estabelecimento operava com captação irregular de água e produto impróprio para consumo
Eleições, TTS e R$ 1,5 bilhão em royalties: Alexandre Martins define posição política e expõe desafios de Búzios
Prefeito fala sobre alinhamentos eleitorais, pressões jurídicas. Primeira-dama e secretária da Mulher, Daniele Martins, fala das atividades da pasta e combate à violência contra a mulher
Daniela Soares envia à Câmara projeto de lei do Vale Natalino para servidores de Araruama
Gestão reforça política de valorização funcional e aposta em impacto positivo na economia. Benefício é previsto para ser pago em parcela única no mês de dezembro
Búzios celebra a identidade e força feminina com o Festival do Peixe – Mulheres d’Água
A programação acontece no Mercado do Pescador, na Rasa, das 16h às 21h e promete movimentar o espaço com atividades que valorizam a autoestima e a potência da mulher negra buziana
Prefeitura de Búzios inicia operação para reforçar fiscalização marítima no município
O objetivo da iniciativa é assegurar que passeios de lancha, traineira e jet ski sejam realizados exclusivamente por profissionais devidamente autorizados pelo município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.