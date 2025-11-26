Fábrica clandestina de gelo - Reprodução

Publicado 26/11/2025 15:09

Búzios - Uma ação conjunta do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por meio da Superintendência Regional Lagos São João, e da concessionária Prolagos resultou no fechamento de uma fábrica clandestina de gelo em Búzios, na Região dos Lagos. A fiscalização ocorreu nesta terça-feira (25), após uma denúncia recebida pelo órgão ambiental. O 25º Batalhão de Polícia Militar também deu apoio à operação.

No local, situado na Rua da Flecheira, no bairro Praia Rasa, a equipe encontrou um caminhão-pipa abastecendo a cisterna da fábrica com água de origem desconhecida. Testes realizados pelos técnicos apontaram que a água utilizada não tinha potabilidade, ou seja, não era adequada para consumo humano. No total, quatro toneladas de gelo produzidas de forma irregular foram apreendidas.

Durante a inspeção, o Inea constatou ainda que o estabelecimento não possuía licença ambiental para funcionar e captava água sem a devida outorga — documento obrigatório para o uso de recursos hídricos. Diante das irregularidades, a fábrica foi interditada e o caminhão-pipa apreendido.

O responsável pela produção de gelo e o proprietário do caminhão foram autuados com base na Lei Estadual nº 3.467/2000. As multas podem chegar a R$ 1 milhão para cada infrator.

Segundo o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, a fiscalização tem sido intensificada para proteger os recursos hídricos. “A população também pode ajudar denunciando práticas ilegais como esta”, destacou.