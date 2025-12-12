Homem identificado como A.G.D. - Divulgação/PM

Publicado 12/12/2025 15:49

Búzios - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu nesta quinta-feira (11) um homem identificado como A.G.D., em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça pelo crime de ameaça.

Segundo informações da 126ª DP, equipes do Grupo Especial de Localização de Criminosos (GELC) realizaram uma campana na Praia de Geribá, em Búzios, após receberem informações de que o suspeito estava no local. Após monitoramento, o homem foi abordado e preso sem resistência.

O autor já havia sido detido em flagrante por ameaçar e injuriar, por preconceito, um guarda-vida da mesma praia, além de ter cometido lesão corporal. Por descumprir as medidas cautelares determinadas pela Justiça, o mandado de prisão foi expedido e cumprido pela polícia.