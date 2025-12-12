Homem identificado como A.G.D.Divulgação/PM
Homem é preso em Búzios após ameaçar e injuriar guarda-vida
Acusado já havia cometido lesão corporal e descumprido medidas cautelares
Homem é preso em Búzios após ameaçar e injuriar guarda-vida
Acusado já havia cometido lesão corporal e descumprido medidas cautelares
Prefeituras da Região dos Lagos recebem Selo Diamante em cerimônia no TCE-RJ
Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia estão entre os quatro únicos municípios do Estado a obter a certificação
Dr Serginho destaca queda da criminalidade e diz que 2025 é um dos anos mais seguros de Cabo Frio
Proeis ampliado, RAS pago e novas viaturas são destacados como pilares dos resultados
Daniela Soares antecipa 13º salário e paga abono inédito em Araruama
Aposentados e pensionistas também terão direito ao benefício, pago pela primeira vez no município. Pagamentos serão efetuados nesta sexta (12)
Búzios fortalece parceria com a Marinha para reforçar fiscalização náutica durante o verão
Reunião em Cabo Frio alinhou ações contra irregularidades no uso de jetskis e ampliou planejamento para operações integradas na alta temporada
Marcelo Magno firma acordo com Firjan/Senai e amplia oferta de cursos gratuitos em Arraial
Acordo assinado nesta quarta (10) garante cursos profissionalizantes gratuitos. Primeira fase inclui formações em áreas de construção civil, todas oferecidas sem custo aos alunos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.