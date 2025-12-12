Escola de Música Tom Jobim - Ascom

Publicado 12/12/2025 18:55

Búzios - Búzios realizará dois recitais gratuitos da Escola de Música Tom Jobim – Núcleo Avançado Villa-Lobos, nos dias 15 e 18 de dezembro, reunindo alunos formandos, regulares e projetos especiais em apresentações abertas ao público. Os eventos marcam a formatura e o encerramento do ano letivo, promovidos pela Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico.



O primeiro recital ocorre nesta segunda-feira (15), às 18h, no Auditório da Escola Municipal Darcy Ribeiro, com a apresentação de formatura. A programação inclui práticas de banda, performances solo dos alunos concluintes e convidados, além da cerimônia simbólica de entrega de certificados aos formandos.



O segundo encontro está marcado para a quinta-feira (18), também às 18h, na Praça da Ferradura, com o Recital de Encerramento. O evento reúne alunos regulares da escola em apresentações solo, práticas de banda e performances dos Corais Adulto e Infantil da EMTJ.



A noite também contará com destaque especial para o Coral do CCI (Centro de Convivência do Idoso), reforçando o papel da música como instrumento de inclusão social e integração entre diferentes gerações.



Os eventos consolidam a trajetória da Escola de Música Tom Jobim – Núcleo Avançado Villa-Lobos como referência na formação musical na Região dos Lagos e destacam o apoio institucional da Cultura de Búzios e da FUNARJ para a democratização do acesso à educação artística de qualidade.

Divulgação Ascom