Escola de Música Tom JobimAscom
O primeiro recital ocorre nesta segunda-feira (15), às 18h, no Auditório da Escola Municipal Darcy Ribeiro, com a apresentação de formatura. A programação inclui práticas de banda, performances solo dos alunos concluintes e convidados, além da cerimônia simbólica de entrega de certificados aos formandos.
O segundo encontro está marcado para a quinta-feira (18), também às 18h, na Praça da Ferradura, com o Recital de Encerramento. O evento reúne alunos regulares da escola em apresentações solo, práticas de banda e performances dos Corais Adulto e Infantil da EMTJ.
A noite também contará com destaque especial para o Coral do CCI (Centro de Convivência do Idoso), reforçando o papel da música como instrumento de inclusão social e integração entre diferentes gerações.
Os eventos consolidam a trajetória da Escola de Música Tom Jobim – Núcleo Avançado Villa-Lobos como referência na formação musical na Região dos Lagos e destacam o apoio institucional da Cultura de Búzios e da FUNARJ para a democratização do acesso à educação artística de qualidade.
