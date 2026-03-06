Homem condenado por homicídio qualificado que estava foragido da Justiça desde 2018. - Reprodução/ Talk Show dos Lagos

Publicado 06/03/2026 13:35

Búzios - Agentes da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP) prenderam, nesta quinta-feira (5), um homem condenado por homicídio qualificado que estava foragido da Justiça desde 2018. A prisão ocorreu na Rua Bouganville, no bairro de Geribá, onde o suspeito trabalhava.



A ação foi coordenada pelo delegado titular da unidade, Lauro Coelho. O preso, identificado como Gustavo Rosa da Silva, tinha contra ele um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de São Pedro da Aldeia. Ele foi condenado de forma definitiva a uma pena superior a nove anos de reclusão em regime fechado.



De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu dentro de uma instituição de ensino em São Pedro da Aldeia. A vítima, identificada como Edvaldo, havia ido ao local para buscar crianças quando foi atingida por disparos de arma de fogo. As investigações apontam que o homicídio foi cometido com a participação de outros dois envolvidos.



No momento da abordagem, Gustavo percebeu a chegada da viatura policial e tentou fugir. Segundo os agentes, ele pulou muros e atravessou pelo menos três residências e áreas de vegetação na tentativa de escapar.



Com a autorização de moradores da região para entrar nos imóveis, os policiais continuaram as buscas e conseguiram localizar o foragido escondido em uma dispensa de material de limpeza.



Ainda de acordo com a polícia, devido ao risco de uma nova tentativa de fuga e ao comportamento considerado alterado durante a captura, foi necessário o uso de algemas, seguindo os protocolos de segurança policial.



Após a prisão, o homem foi encaminhado para a 127ª DP, onde foram adotadas as medidas legais para o cumprimento do mandado judicial.