O caso chamou atenção pela distância em que o animal foi encontrado. - Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

O caso chamou atenção pela distância em que o animal foi encontrado.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Publicado 24/03/2026 15:18

Búzios - Uma cachorrinha foi salva por um pescador em Armação dos Búzios neste domingo (22), após ser vista nadando sozinha em mar aberto, nas proximidades da Ilha Feia.



O animal estava bastante distante da costa e, mesmo visivelmente cansado, ainda tentava se manter na superfície, demonstrando resistência. Ao perceber a situação, o pescador Marcelo dos Santos se aproximou com a embarcação e realizou o resgate.



Graças à ação rápida, a cachorrinha foi retirada da água com segurança e levada de volta ao continente. Em seguida, ela recebeu atendimento veterinário e, segundo o pescador, passa bem.



O caso chamou atenção pela distância em que o animal foi encontrado.



Agora, a cachorrinha aguarda por um novo lar. Quem tiver interesse em adotá-la pode entrar em contato com o pescador por meio de seu perfil nas redes sociais (@marcelominhavida).