Trecho é interditado após identificação de risco estrutural em José Gonçalves - Reprodução

Trecho é interditado após identificação de risco estrutural em José GonçalvesReprodução

Publicado 20/03/2026 16:03

Búzios - Uma interdição inesperada mudou a rotina de quem circula por José Gonçalves, em Armação dos Búzios, que teve início nesta quarta-feira (18). A Rua dos Limoeiros foi fechada pela Prefeitura após um trecho da via ceder, acendendo o alerta para riscos na estrutura e obrigando uma intervenção emergencial na rede de drenagem.



De acordo com a Secretaria de Saneamento e Drenagem, o problema está ligado ao comprometimento do manilhamento, que precisará ser refeito. A ação busca evitar novos desmoronamentos e garantir a segurança de motoristas e pedestres que passam pelo local diariamente.



Com a interdição, o trânsito foi desviado para a avenida principal do bairro, o que já impacta o fluxo na região. A orientação é para que condutores redobrem a atenção e respeitem a sinalização provisória.



Ainda não há um prazo exato para a liberação da via, mas a Prefeitura informa que o tráfego será normalizado assim que a estrutura da drenagem, incluindo a caixa de escoamento, estiver totalmente recuperada.