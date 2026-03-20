Trecho é interditado após identificação de risco estrutural em José GonçalvesReprodução
De acordo com a Secretaria de Saneamento e Drenagem, o problema está ligado ao comprometimento do manilhamento, que precisará ser refeito. A ação busca evitar novos desmoronamentos e garantir a segurança de motoristas e pedestres que passam pelo local diariamente.
Com a interdição, o trânsito foi desviado para a avenida principal do bairro, o que já impacta o fluxo na região. A orientação é para que condutores redobrem a atenção e respeitem a sinalização provisória.
Ainda não há um prazo exato para a liberação da via, mas a Prefeitura informa que o tráfego será normalizado assim que a estrutura da drenagem, incluindo a caixa de escoamento, estiver totalmente recuperada.
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