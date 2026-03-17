Agentes foram chamados para intervir em discussão causada por música alta.Reprodução
Luma de Oliveira chama polícia durante confusão por música alta em Búzios
Ocorrência registrada na Praia da Ferradura envolve uso de caixa de som proibido por lei municipal
Luma de Oliveira chama polícia durante confusão por música alta em Búzios
Ocorrência registrada na Praia da Ferradura envolve uso de caixa de som proibido por lei municipal
Alexandre Martins participa de puxada de rede e homenageia mulheres caiçaras
Evento na Praia da Azeda reuniu comunidade e autoridades para celebrar a cultura tradicional buziana
Fabinho Costa articula pacote de pavimentação com o Governo do Estado
Plano de mobilidade urbana apresentado nesta segunda (16) prevê cerca de 4 km de asfalto em diferentes bairros de Iguaba
Búzios reforça parceria internacional com cidade turística da Argentina
Prefeito Alexandre Martins recebe secretário Sebastián Baldín para ampliar cooperação em turismo, cultura e esporte entre cidades irmãs
Daniela Soares anuncia licitação para obras no bairro Fazendinha em parceria com o Estado
Trabalho prevê drenagem e pavimentação com investimento de R$ 71,8 milhões
Banhista é resgatado após ser arrastado por corrente em Geribá, em Búzios
Resgate ocorreu de forma rápida e a vítima saiu do mar sem ferimentos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.