Agentes foram chamados para intervir em discussão causada por música alta. - Reprodução

Agentes foram chamados para intervir em discussão causada por música alta.Reprodução

Publicado 17/03/2026 15:17

Búzios - A atriz Luma de Oliveira, de 61 anos, acionou a polícia nesse domingo (15) após um grupo utilizar som na Praia da Ferradura, em Armação dos Búzios.

Em publicação no Instagram, onde possui mais de 240 mil seguidores, Luma relatou que pediu ao grupo que desligasse o aparelho de som, afirmando que o uso era proibido por lei ambiental. Segundo ela, o pedido não foi atendido.

“Pedi a um grupo na praia para desligar o som, que era proibido pela lei ambiental. Disseram que não desligariam”, escreveu.

Após a negativa, a atriz informou que procurou ajuda em uma delegacia da região. De acordo com o relato, fiscais foram enviados ao local para verificar a situação. Os fiscais “vieram para fazer valer a lei”, escreveu.

Segundo a publicação, após a chegada da fiscalização, o grupo desligou o aparelho de som. Na mesma postagem, Luma também publicou a imagem de uma pesquisa no Google que indica a proibição do uso de caixas de som na praia.