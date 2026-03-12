Policiais chegaram a uma pousada entre Geribá e Manguinhos após informações obtidas durante a ocorrência. - Reprodução

Policiais chegaram a uma pousada entre Geribá e Manguinhos após informações obtidas durante a ocorrência.Reprodução

Publicado 12/03/2026 16:22

Búzios - Três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo durante uma ação da Polícia Civil em Armação dos Búzios. A operação foi realizada por agentes da 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP) no bairro Geribá.



De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizavam monitoramento na região da Praça da Aldeia após receberem denúncias de tráfico de drogas no local. Durante a ação, um homem que estava na garupa de uma motocicleta foi abordado pelos policiais.



Segundo a investigação, o suspeito teria resistido à abordagem e entrou em luta corporal com os agentes, sendo contido pela equipe. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38 municiado e uma mochila com porções de maconha, cocaína e skunk.



A partir das informações levantadas durante a ocorrência, os policiais chegaram até uma pousada localizada entre os bairros Geribá e Manguinhos. No local, outros dois suspeitos foram encontrados.



No quarto utilizado pelo grupo, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros com numeração raspada, outro revólver calibre 38, munições e uma grande quantidade de drogas. Entre os entorpecentes estavam maconha, cocaína, crack e ecstasy.



Além disso, também foram recolhidos celulares e cadernos com anotações que, segundo a polícia, podem estar relacionadas à atividade do tráfico de drogas.



Ainda conforme a Polícia Civil, os três homens também são investigados por possível participação em um homicídio ocorrido em dezembro de 2025 na região de Geribá.



Os suspeitos permaneceram presos e todo o material apreendido foi encaminhado para perícia.