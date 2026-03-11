A guarnição reagiu para conter a agressão e garantir a segurança dos agentes e da vítima. - Reprodução/ Folha de Búzios

A guarnição reagiu para conter a agressão e garantir a segurança dos agentes e da vítima.Reprodução/ Folha de Búzios

Publicado 11/03/2026 14:40

Búzios - Uma ação rápida de policiais militares do 25º BPM impediu o que poderia terminar em um homicídio na noite desta segunda-feira (9), por volta das 23h, na região central de Armação dos Búzios.



De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento de rotina quando foram abordadas por transeuntes. As pessoas relataram que um grupo de homens estaria arrastando um homem em direção ao final da Praia do Canto, levantando suspeita de que a vítima poderia ser executada.



Diante da denúncia, os policiais seguiram imediatamente até o local indicado. Ao acessarem um beco próximo à praia, os agentes encontraram vários indivíduos agredindo um homem.



Segundo a PM, ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais. A guarnição reagiu para conter a agressão e garantir a segurança dos agentes e da vítima.



Após a intervenção, um dos suspeitos foi encontrado ferido por um disparo na perna. Ele e a vítima das agressões foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé (HMDRP). De acordo com a unidade de saúde, nenhum dos dois corre risco de morte.



Durante a ocorrência, duas motocicletas que teriam sido utilizadas pelos suspeitos foram abandonadas no local. Os veículos foram apreendidos pelos policiais e encaminhados para perícia.



No decorrer das diligências, um dos envolvidos chegou a ser reconhecido, porém a identidade não foi divulgada para não comprometer o andamento das investigações.



Em buscas posteriores na região, equipes detiveram dois suspeitos e os conduziram à 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), juntamente com uma motocicleta. Apesar de inicialmente apontados pela vítima, ela não conseguiu confirmar a participação deles na agressão. Após serem ouvidos, ambos foram liberados.



A Polícia Militar e a 127ª DP seguem com as investigações para identificar todos os envolvidos no caso.