Durante a abordagem, o homem se apresentou, confessou ser o proprietário da arma e das drogas e admitiu atuar no tráfico na região. - Reprodução

Durante a abordagem, o homem se apresentou, confessou ser o proprietário da arma e das drogas e admitiu atuar no tráfico na região.Reprodução

Publicado 10/03/2026 15:21

Búzios - Um homem de 25 anos foi preso na manhã deste domingo (8) em Armação dos Búzios por posse ilegal de arma de fogo e envolvimento com tráfico de drogas. A ação aconteceu na Estrada de Tucuns, na Rua Guilhermina, no bairro Tucuns, durante operação da Polícia Militar.



Segundo informações da equipe do GAT I Ala C da 5ª Companhia, denúncias indicavam que o indivíduo estava em posse de armas e drogas. Ao chegar à residência, os policiais encontraram material entorpecente e diversos apetrechos para endolação de drogas sobre uma mesa na varanda do imóvel.



Durante a abordagem, o homem se apresentou, confessou ser o proprietário da arma e das drogas e admitiu atuar no tráfico na região. Foram apreendidos: um revólver com munições, material entorpecente, uma balança de precisão, material para endolação, um telefone celular e dinheiro em espécie, que ainda será contabilizado.



O homem foi conduzido à 127ª DP, em Búzios, para os procedimentos legais. A ocorrência segue em andamento.



