Imagens mostram um poste com vários fios, possivelmente de internet e telecomunicações, em chamas. Moradores e motoristas que passavam pelo local registraram a ocorrência.
Segundo relatos, o fogo começou de forma repentina e se espalhou pela fiação instalada no poste. O caso ocorreu próximo a um posto de combustível e a estabelecimentos da região.
Moradores informaram ainda que bairros da cidade ficaram sem energia elétrica quase no mesmo horário do incêndio, o que levantou a suspeita de relação entre o problema na rede e a interrupção no fornecimento.
O Portal RC24h entrou em contato com a Enel para obter informações sobre as causas do incêndio e possíveis impactos no fornecimento de energia na cidade. A Enel Rio informou que uma ocorrência em um equipamento de rede afetou o fornecimento de energia de alguns moradores da região da Marina, em Búzios na noite de sábado.
Imediatamente após a ocorrência, técnicos da distribuidora atuaram e normalizaram o fornecimento na madrugada deste domingo (8). Sobre o poste, a empresa não foi notificada da ocorrência.
