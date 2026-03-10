Imagens mostram um poste com vários fios, possivelmente de internet e telecomunicações, em chamas. - Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Publicado 10/03/2026 12:23

Búzios - Um incêndio em um poste foi registrado por volta das 22h40 deste sábado (7) nas proximidades de um posto de combustível, no bairro Marina, em Armação dos Búzios.



Imagens mostram um poste com vários fios, possivelmente de internet e telecomunicações, em chamas. Moradores e motoristas que passavam pelo local registraram a ocorrência.



Segundo relatos, o fogo começou de forma repentina e se espalhou pela fiação instalada no poste. O caso ocorreu próximo a um posto de combustível e a estabelecimentos da região.



Moradores informaram ainda que bairros da cidade ficaram sem energia elétrica quase no mesmo horário do incêndio, o que levantou a suspeita de relação entre o problema na rede e a interrupção no fornecimento.



O Portal RC24h entrou em contato com a Enel para obter informações sobre as causas do incêndio e possíveis impactos no fornecimento de energia na cidade. A Enel Rio informou que uma ocorrência em um equipamento de rede afetou o fornecimento de energia de alguns moradores da região da Marina, em Búzios na noite de sábado.



Imediatamente após a ocorrência, técnicos da distribuidora atuaram e normalizaram o fornecimento na madrugada deste domingo (8). Sobre o poste, a empresa não foi notificada da ocorrência.