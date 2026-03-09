O caso gerou questionamentos sobre a segurança no ambiente escolar. Reprodução
O animal estava próximo ao pé da estudante e permaneceu no local por alguns instantes sem ser percebido. Ao notar a presença do escorpião, a aluna se afastou, e a professora retirou o animal.
O caso gerou questionamentos sobre a segurança no ambiente escolar. A presença de escorpiões em locais frequentados por alunos e profissionais exige ações preventivas e monitoramento.
O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de Búzios para solicitar posicionamento. A Prefeitura informou que realiza constantemente ações de controle e monitoramento do escorpião-amarelo no município.
Por meio da Vigilância Ambiental, todos os pontos de aparecimento desses animais são identificados, georreferenciados e monitorados de forma contínua, permitindo um acompanhamento mais eficiente das ocorrências.
Os escorpiões coletados nesses locais são contabilizados e encaminhados ao Instituto Vital Brazil, parceiro do município nas ações de vigilância e pesquisa.
A parceria também possibilitou a capacitação de profissionais da rede municipal, além de treinamentos voltados para equipes da rede hoteleira, educacional e, principalmente, da rede hospitalar, garantindo maior preparo no atendimento e manejo de possíveis ocorrências.
Com o apoio da Vigilância em Saúde do Estado, Búzios também avançou na estrutura de atendimento e tornou-se um polo de soroterapia, passando a contar com o soro antiescorpiônico para atendimento em casos de acidentes.
A Prefeitura orienta que, ao identificar a presença de escorpiões, a população entre em contato imediatamente com a Vigilância Ambiental do município, por meio do telefone (22) 2350-6055, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para que as equipes técnicas possam realizar a coleta e adotar as medidas necessárias de controle e monitoramento.
