Búzios encerra inscrições para concurso da Educação na nesta semana
Processo seletivo oferece vagas para professores e funções pedagógicas na rede municipal; inscrições são feitas apenas pela internet
Passagem de comando no 25º BPM reúne autoridades da Região dos Lagos
Cerimônia em Cabo Frio oficializa posse do tenente-coronel André Luiz Almeida e marca nova etapa na segurança regional
Condenado por homicídio em escola é preso em Búzios após oito anos foragido
Captura foi realizada por policiais da 127ª DP em Geribá; condenado tentou fugir pulando muros e se escondendo em uma residência
Castro inaugura Faetec e elogia prefeita Daniela Soares: 'jovem educadora'
Durante a cerimônia, governador também anunciou novo batalhão da PM e destacou investimentos do Estado no município
Governador e prefeito de Iguaba Grande inauguram base do 'Segurança Presente'
Programa passa a atuar diariamente no centro da cidade com equipes a pé, de bicicleta, motos e viaturas
Cláudio Castro entrega base de segurança em Búzios e Alexandre Martins sinaliza apoio
Inauguração do programa Segurança Presente reúne lideranças e expõe movimentos da pré-campanha
