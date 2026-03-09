As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBAM. - Reprodução

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBAM.Reprodução

Publicado 09/03/2026 13:04

Búzios - Candidatos interessados em atuar na rede municipal de ensino de Armação dos Búzios têm até esta quinta-fiera (12) para se inscrever no concurso público da Educação. O processo é organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal e reúne vagas para diferentes áreas da rede de ensino.

O certame oferece oportunidades para cargos efetivos de Professor Docente I, voltado à Educação Infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental, além de Professor Docente II em disciplinas como Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Português e Matemática. Também há vagas para funções pedagógicas, como atendimento educacional especializado, orientação educacional e supervisão escolar.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBAM. A taxa varia entre R$ 120 e R$ 140, de acordo com o cargo, e poderá ser paga até o dia 13 de março, inclusive por PIX.

O concurso contará com prova objetiva, prova dissertativa e avaliação de títulos, dependendo da função escolhida. As avaliações serão aplicadas em duas datas: 12 de abril, para os cargos de Professor Docente II e Professor II, e 26 de abril, para Professor Docente I.

De acordo com o cronograma divulgado, o resultado final do concurso está previsto para 24 de julho de 2026.

