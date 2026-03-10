Segundo testemunhas, o condutor apresentava sinais de embriaguez no momento da colisão. - Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Publicado 10/03/2026 15:15

Búzios - Um acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira (9) na Travessa dos Pescadores, no centro de Búzios. De acordo com informações obtidas no local, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu contra a base de um banco com plantas, em frente a uma lavanderia na via.



Segundo testemunhas, o condutor apresentava sinais de embriaguez no momento da colisão. Com o impacto, ele machucou o rosto ao bater no vidro do carro. Ainda conforme relatos, o motorista tentou ligar o veículo e continuar dirigindo após a batida, mas não conseguiu sair do local. Populares acionaram uma ambulância e equipes de segurança para atendimento e registro da ocorrência.



De acordo com a Polícia Civil, até o momento não há registro do caso na unidade. Caso o motorista tenha sido conduzido por agentes da Polícia Militar ou da Guarda Civil Municipal, ele pode ter sido encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, responsável pela central de flagrantes no período.



Segundo a Prefeitura de Búzios, as câmeras de monitoramento do município serão usadas para identificar o veículo envolvido no acidente.