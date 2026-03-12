Segundo apuração da reportagem, homem vendia queijo coalho na faixa de areia sem autorização. - Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Segundo apuração da reportagem, homem vendia queijo coalho na faixa de areia sem autorização.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Publicado 12/03/2026 12:50

Búzios - Um vendedor ambulante entrou no mar na tentativa de evitar uma fiscalização na Praia do Forno, em Armação dos Búzios, nesta terça-feira (10). O material utilizado na venda foi apreendido por agentes da Postura Municipal.



De acordo com informações apuradas pela reportagem, o homem comercializava queijo coalho na faixa de areia sem autorização. Agentes da fiscalização solicitaram que ele interrompesse a atividade e deixasse o local, mas a determinação não foi atendida.



Após a recusa em encerrar a venda e entregar os materiais utilizados na atividade, a equipe da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal foi acionada para prestar apoio à ocorrência. Com a chegada dos agentes, o vendedor entrou no mar. Um agente da fiscalização entrou na água e realizou a abordagem.



O material utilizado na venda foi recolhido. A ação foi acompanhada por pessoas que estavam na praia e gerou questionamentos sobre a abordagem. A venda de alimentos manipulados ou perecíveis na faixa de areia, como queijo coalho e espetinhos, é proibida no município.



A regra consta no Código de Posturas Municipal e em normas da Secretaria de Ordem Pública que estabelecem diretrizes para o uso das praias e para a comercialização de produtos no local. A restrição inclui alimentos que exigem manipulação e conservação, cuja venda depende de autorização e fiscalização sanitária.



O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de Búzios para solicitar um posicionamento sobre a ocorrência e aguarda o retorno.