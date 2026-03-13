Após o resgate, a banhista foi retirada do mar consciente e sem ferimentos. - Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Após o resgate, a banhista foi retirada do mar consciente e sem ferimentos.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

Publicado 13/03/2026 13:10

Búzios - Um guarda-vidas realizou o resgate de uma banhista na tarde desta quarta-feira (11) na Praia de Geribá, em Armação dos Búzios. A mulher, de nacionalidade argentina, foi puxada por uma corrente de retorno enquanto estava no mar.



De acordo com informações, o guarda-vidas Guilherme Lopes percebeu que a banhista se afastava da faixa de banho e apresentava dificuldade para nadar contra a corrente. Ao identificar a situação, ele entrou na água e nadou até a vítima.



Durante o atendimento, o guarda-vidas orientou a banhista e realizou o procedimento para retirá-la da corrente de retorno. Em seguida, conduziu a mulher até a parte rasa da praia. A banhista foi retirada do mar consciente e sem ferimentos.