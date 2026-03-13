Após o resgate, a banhista foi retirada do mar consciente e sem ferimentos.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios
De acordo com informações, o guarda-vidas Guilherme Lopes percebeu que a banhista se afastava da faixa de banho e apresentava dificuldade para nadar contra a corrente. Ao identificar a situação, ele entrou na água e nadou até a vítima.
Durante o atendimento, o guarda-vidas orientou a banhista e realizou o procedimento para retirá-la da corrente de retorno. Em seguida, conduziu a mulher até a parte rasa da praia. A banhista foi retirada do mar consciente e sem ferimentos.
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