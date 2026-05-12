De acordo com a vítima, a motocicleta havia sido deixada no local durante a subida até a trilha do Pai Vitório.Reprodução/
Furto de capacete é registrado na trilha do Pai Vitório, em Búzios
Motociclista afirma que objeto foi levado enquanto veículo permanecia estacionado
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Fabinho Costa leva demandas urgentes de Iguaba ao Governo do Estado
Encontro ocorreu dias após visita do governador em exercício ao município
Operação da PM apreende grande quantidade de drogas no ‘Buraco Quente’, em Búzios
Ainda no balanço policial teve apreensão de drogas e captura de foragido por homicídio em Cabo Frio
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Marcelo Freixo lança biografia em Cabo Frio sobre crime no RJ
Obra detalha as últimas décadas da política fluminense, o enfrentamento às milícias e as engrenagens da criminalidade infiltrada no Estado
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