De acordo com a vítima, a motocicleta havia sido deixada no local durante a subida até a trilha do Pai Vitório. - Reprodução/

De acordo com a vítima, a motocicleta havia sido deixada no local durante a subida até a trilha do Pai Vitório.Reprodução/

Publicado 12/05/2026 12:13

Búzios - Um motociclista relatou ter sido vítima de furto na manhã deste domingo (10), na região do Pai Vitório, em Armação dos Búzios. Segundo o relato, o capacete foi levado enquanto a moto estava estacionada próxima ao acesso da trilha.

De acordo com a vítima, a motocicleta havia sido deixada no local durante a subida até a trilha do Pai Vitório. Na moto estavam dois capacetes, mas apenas um deles foi furtado.

O proprietário informou que o item estava sem trava de segurança e decidiu divulgar o caso para alertar outras pessoas que frequentam a região.

“Acabei vacilando também por ter deixado, mas o intuito de informar é para outras pessoas, assim como eu, não confiarem em deixar seus pertences lá”, relatou.

O caso chama atenção para os cuidados ao estacionar veículos próximos à trilha, principalmente aos finais de semana, quando há maior circulação de moradores e turistas.

A recomendação é evitar deixar capacetes, mochilas e objetos pessoais sem proteção em motos estacionadas em áreas afastadas.