Segundo as primeiras informações, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. - Reprodução/

Segundo as primeiras informações, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.Reprodução/

Publicado 12/05/2026 13:26

Búzios - Uma colisão entre um carro e uma motocicleta foi registrada na tarde desta segunda-feira (11), na entrada do bairro Vila Verde, na Rua da Assembleia, em Armação dos Búzios.

Segundo as primeiras informações, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Até o momento, não há confirmação sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas, nem sobre as circunstâncias do acidente.

A dinâmica da colisão e a identificação dos envolvidos ainda não foram divulgadas. O trânsito no trecho exige atenção dos motoristas devido à movimentação no local. A ocorrência segue em andamento e novas informações podem ser divulgadas nas próximas horas.