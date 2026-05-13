O homem foi condenado na Argentina pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal agravada por vínculo e por violência de gênero. Reprodução/
PF prende argentino foragido da Justiça em Búzios procurado pela Interpol
Homem condenado na Argentina por posse ilegal de arma e violência de gênero aguardará processo de extradição no sistema prisional do Rio
PF prende argentino foragido da Justiça em Búzios procurado pela Interpol
Homem condenado na Argentina por posse ilegal de arma e violência de gênero aguardará processo de extradição no sistema prisional do Rio
Colisão entre carro e moto mobiliza equipes na Vila Verde, em Búzios
Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência na Rua da Assembleia, próximo à entrada do bairro
Furto de capacete é registrado na trilha do Pai Vitório, em Búzios
Motociclista afirma que objeto foi levado enquanto veículo permanecia estacionado
Fabinho Costa leva demandas urgentes de Iguaba ao Governo do Estado
Encontro ocorreu dias após visita do governador em exercício ao município
Operação da PM apreende grande quantidade de drogas no ‘Buraco Quente’, em Búzios
Ainda no balanço policial teve apreensão de drogas e captura de foragido por homicídio em Cabo Frio
Daniela Soares leva educadores de Araruama à maior feira da América Latina
Professores, diretores e orientadores participaram de experiências voltadas à inovação e inteligência artificial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.