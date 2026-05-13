O homem foi condenado na Argentina pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal agravada por vínculo e por violência de gênero. - Reprodução/

O homem foi condenado na Argentina pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal agravada por vínculo e por violência de gênero. Reprodução/

Publicado 13/05/2026 11:54

Búzios - A Polícia Federal prendeu, no fim da noite desta terça-feira (12), um homem argentino condenado pela Justiça e considerado foragido internacional. A ação aconteceu em Búzios.

Segundo a PF, o homem foi condenado na Argentina pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal agravada por vínculo e por violência de gênero. Após a condenação, expedida em março deste ano, ele passou a ser procurado pelas autoridades argentinas.

O nome do foragido foi incluído na lista da Difusão Vermelha da Interpol após articulação entre o Escritório Central Nacional da Polícia Federal, em Brasília, e autoridades da Argentina.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, o homem também chegou a ser preso em flagrante no Brasil por violência doméstica e respondia ao processo em liberdade.

Com a inclusão do nome na lista internacional de procurados, o Supremo Tribunal Federal expediu um mandado de prisão preventiva para fins de extradição. A ordem judicial foi cumprida pelo Núcleo de Cooperação Internacional (NCI/Interpol) da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça até a conclusão do processo de extradição para a Argentina.