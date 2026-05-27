Imagens registradas no local mostram o veículo completamente tomado pelo incêndio, além de uma intensa fumaça visível à distância.Reprodução/ RC24H
Segundo relatos, o Corpo de Bombeiros de Búzios foi acionado para conter as chamas e evitar que o fogo se espalhasse pela área. Imagens registradas no local mostram o veículo completamente tomado pelo incêndio, além de uma intensa fumaça visível à distância.
De acordo com as informações iniciais, o motorista conseguiu sair do automóvel a tempo e não sofreu ferimentos. Não houve registro de outras vítimas.
As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. A ocorrência resultou apenas em danos materiais.
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