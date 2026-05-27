Imagens registradas no local mostram o veículo completamente tomado pelo incêndio, além de uma intensa fumaça visível à distância. - Reprodução/ RC24H

Imagens registradas no local mostram o veículo completamente tomado pelo incêndio, além de uma intensa fumaça visível à distância.Reprodução/ RC24H

Publicado 27/05/2026 12:13

Búzios - Um carro foi destruído por um incêndio na madrugada desta terça-feira (26) na RJ-102, nas proximidades do trevo de Búzios e da entrada da Prolagos, no acesso ao bairro Maria Joaquina.



Segundo relatos, o Corpo de Bombeiros de Búzios foi acionado para conter as chamas e evitar que o fogo se espalhasse pela área. Imagens registradas no local mostram o veículo completamente tomado pelo incêndio, além de uma intensa fumaça visível à distância.



De acordo com as informações iniciais, o motorista conseguiu sair do automóvel a tempo e não sofreu ferimentos. Não houve registro de outras vítimas.



As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. A ocorrência resultou apenas em danos materiais.