Entre os itens disponíveis estão veículos conservados, que poderão voltar à circulação após regularização. - Reprodução/

Entre os itens disponíveis estão veículos conservados, que poderão voltar à circulação após regularização.Reprodução/

Publicado 22/05/2026 14:02

Búzios - A Prefeitura de Armação dos Búzios publicou edital para a realização de um leilão eletrônico de veículos apreendidos e removidos que não foram retirados pelos proprietários dentro do prazo legal. O certame será realizado no dia 18 de junho de 2026, a partir das 10h, exclusivamente pela internet.

O leilão será conduzido pelo leiloeiro público Edgar de Carvalho Junior, matriculado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) e contratado pela administração municipal. Os lances serão recebidos por meio da plataforma oficial do leiloeiro, onde os interessados deverão fazer cadastro prévio para participar.

Entre os itens disponíveis estão veículos conservados, que poderão voltar à circulação após regularização, além de sucatas identificadas e não identificadas, destinadas à desmontagem e reaproveitamento de peças.

Segundo o edital, os veículos pertencem a proprietários que não realizaram a retirada dentro do prazo previsto após apreensão ou remoção administrativa. A administração municipal informou ainda que os recursos arrecadados serão utilizados inicialmente para quitar despesas relacionadas aos veículos, como taxas, diárias de pátio, multas e demais encargos.

Os proprietários que ainda desejarem recuperar seus automóveis poderão regularizar a situação e retirar os veículos antes da realização do leilão, respeitando os prazos estabelecidos no edital.

Antes da sessão pública, a Prefeitura permitirá visitação para inspeção visual dos lotes. A vistoria acontecerá no dia 17 de junho, no depósito localizado na Rua Harmonia, nº 176, no bairro Porto Belo, em Búzios.

O edital ressalta que todos os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, sendo recomendada a avaliação prévia por parte dos interessados.