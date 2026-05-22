Entre os itens disponíveis estão veículos conservados, que poderão voltar à circulação após regularização.Reprodução/
Prefeitura de Búzios publica edital para leilão de veículos apreendidos
Certame acontece no dia 18 de junho e inclui carros conservados, além de sucatas destinadas à desmontagem e reaproveitamento de peças
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Senac RJ leva cursos gratuitos de gastronomia para mulheres em Búzios
Inscrições serão realizadas no dia 2 de junho, na Praça do INEFI, na Rasa; aulas começam no dia 9
Daniela Soares recebe prêmio de 'Inovação 2026' por iluminação pública de LED
Entrega aconteceu nesta quinta-feira (21), durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, em Teresópolis. Evento reúne gestores, especialistas e representantes de instituições públicas para debater soluções tecnológicas e sustentabilidade
Temporal muda agenda e adia encontro de Serginho com Wladimir em Cabo Frio
Com a cidade debaixo d’água, nesta quarta (20), prefeito acompanhou operações emergenciais e deixou articulações políticas em segundo plano
Daniela Soares acelera articulação com a PM para consolidar 42º BPM em Araruama
Prefeita recebeu comando do batalhão para alinhar demandas da futura sede e reforçar integração com forças de segurança da região. Além disso, destacou operações conjuntas contra motos irregulares e perturbação do sossego
Daniele Martins reforça pauta feminina e amplia espaço político regional
Durante entrevista à RCFM, secretária da Mulher de Búzios e pré-candidata a deputada estadual falou sobre empreendedorismo feminino e violência contra a mulher
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