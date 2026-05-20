A programação será realizada até domingo (24), na Paróquia Sant?Anna e Santa Rita de Cássia, em Manguinhos. - Reprodução/

A programação será realizada até domingo (24), na Paróquia Sant?Anna e Santa Rita de Cássia, em Manguinhos.Reprodução/

Publicado 20/05/2026 10:55

Búzios - A tradicional Festa em Honra a Santa Rita de Cássia começa nesta quinta-feira (21), em Armação dos Búzios. A programação será realizada até domingo (24), na Paróquia Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, em Manguinhos, reunindo celebrações religiosas, apresentações musicais e atividades voltadas à comunidade.



Entre os destaques da festa estão a Santa Missa Solene, a procissão e a bênção das rosas, marcadas para sexta-feira (22), Dia de Santa Rita de Cássia. O evento também contará com novena, momentos de oração, almoço festivo, shows ao vivo e sorteio de rifa beneficente.



A realização conta com apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios.



No domingo (24), a programação inclui o tradicional almoço festivo e uma programação especial de Pentecostes.



Além das celebrações religiosas, a festa integra o calendário cultural do município e contribui para a movimentação de moradores, visitantes e comerciantes da cidade.



Programação



13 a 21 de maio



• Novena em honra a Santa Rita de Cássia

• Missas e momentos de oração



22 de maio — Dia de Santa Rita de Cássia



• Santa Missa Solene

• Procissão

• Bênção das rosas

• Apresentações musicais



23 de maio



• Programação religiosa e musical



24 de maio



• Almoço festivo

• Shows ao vivo

• Sorteio da rifa beneficente

• Programação especial de Pentecostes