A programação será realizada até domingo (24), na Paróquia Sant?Anna e Santa Rita de Cássia, em Manguinhos.Reprodução/

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Búzios - A tradicional Festa em Honra a Santa Rita de Cássia começa nesta quinta-feira (21), em Armação dos Búzios. A programação será realizada até domingo (24), na Paróquia Sant’Anna e Santa Rita de Cássia, em Manguinhos, reunindo celebrações religiosas, apresentações musicais e atividades voltadas à comunidade.

Entre os destaques da festa estão a Santa Missa Solene, a procissão e a bênção das rosas, marcadas para sexta-feira (22), Dia de Santa Rita de Cássia. O evento também contará com novena, momentos de oração, almoço festivo, shows ao vivo e sorteio de rifa beneficente.

A realização conta com apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios.

No domingo (24), a programação inclui o tradicional almoço festivo e uma programação especial de Pentecostes.

Além das celebrações religiosas, a festa integra o calendário cultural do município e contribui para a movimentação de moradores, visitantes e comerciantes da cidade.

Programação
13 a 21 de maio

• Novena em honra a Santa Rita de Cássia
• Missas e momentos de oração
22 de maio — Dia de Santa Rita de Cássia

• Santa Missa Solene
• Procissão
• Bênção das rosas
• Apresentações musicais
23 de maio

• Programação religiosa e musical
24 de maio

• Almoço festivo
• Shows ao vivo
• Sorteio da rifa beneficente
• Programação especial de Pentecostes
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.