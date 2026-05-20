A programação será realizada até domingo (24), na Paróquia Sant?Anna e Santa Rita de Cássia, em Manguinhos.Reprodução/
Entre os destaques da festa estão a Santa Missa Solene, a procissão e a bênção das rosas, marcadas para sexta-feira (22), Dia de Santa Rita de Cássia. O evento também contará com novena, momentos de oração, almoço festivo, shows ao vivo e sorteio de rifa beneficente.
A realização conta com apoio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios.
No domingo (24), a programação inclui o tradicional almoço festivo e uma programação especial de Pentecostes.
Além das celebrações religiosas, a festa integra o calendário cultural do município e contribui para a movimentação de moradores, visitantes e comerciantes da cidade.
Programação
• Novena em honra a Santa Rita de Cássia
• Missas e momentos de oração
• Santa Missa Solene
• Procissão
• Bênção das rosas
• Apresentações musicais
• Programação religiosa e musical
• Almoço festivo
• Shows ao vivo
• Sorteio da rifa beneficente
• Programação especial de Pentecostes
Búzios realiza festa em honra a Santa Rita de Cássia a partir de quinta (21)
Celebrações seguem até domingo (24), com programação religiosa, apresentações musicais e almoço festivo em Manguinhos
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