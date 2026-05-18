Segundo a Polícia Militar, o jovem morava no município e não estava na cidade como turista. - Reprodução/

Segundo a Polícia Militar, o jovem morava no município e não estava na cidade como turista.Reprodução/

Publicado 18/05/2026 15:30

Búzios - Um adolescente argentino de 15 anos foi encontrado morto na noite deste domingo (18), em uma pousada no bairro de Geribá, em Armação dos Búzios. Segundo a Polícia Militar, o jovem morava no município e não estava na cidade como turista.

De acordo com a ocorrência, policiais foram acionados para a ocorrência e quando chegaram ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já realizava o atendimento.

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Durante a ocorrência, o pai do adolescente esteve na pousada e apresentava forte abalo emocional, segundo o registro policial.

Após os procedimentos periciais, o caso foi registrado na 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP).

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas oficialmente. A Polícia Civil investiga o caso.