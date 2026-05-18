Segundo a Polícia Militar, o jovem morava no município e não estava na cidade como turista.Reprodução/
Adolescente de 15 anos é encontrado morto em pousada de Geribá, em Búzios
Caso aconteceu na noite deste domingo (18), foi registrado na 127ª DP e será investigado pela Polícia Civil
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Douglas Ruas critica travamento de recursos durante solenidade em São Pedro
Presidente da Alerj participou da sessão dos 409 anos da cidade ao lado do prefeito Fábio do Pastel e outras autoridades regionais
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Reunião reuniu lideranças, apoiadores e autoridades para discutir projetos e alianças para a Região dos Lagos
Dia histórico: gigantes chegam a Iguaba para futura Ilha dos Dinossauros
Fabinho Costa acompanhou chegada das estruturas ao lado do ex-prefeito Vantoil Martins. Projeto é tratado pela gestão municipal como uma "virada de chave" para a economia e o turismo locais
Kombi pega fogo na entrada de Búzios, na RJ-102
Ocorrência provoca lentidão no trânsito e mobiliza equipes de resgate
Gestão Daniela Soares impulsiona Educação de Araruama no país
Município foi o único da Região dos Lagos finalista do Prêmio Sim à Igualdade Racial 2026
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