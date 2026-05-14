As chamas atingiram o veículo e uma coluna de fumaça foi vista por motoristas que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. - Reprodução/

As chamas atingiram o veículo e uma coluna de fumaça foi vista por motoristas que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência.Reprodução/

Publicado 14/05/2026 16:21

Búzios - Uma Kombi pegou fogo na tarde desta quarta-feira (13) na entrada de Armação dos Búzios, na saída da Rodovia Amaral Peixoto para a Estrada de Búzios (RJ-102).



As chamas atingiram o veículo e uma coluna de fumaça foi vista por motoristas que passavam pelo local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência.



Segundo relatos de pessoas que estavam na região, havia uma pessoa dentro do veículo e a vítima teria morrido carbonizada. Até o momento, a informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.



O trânsito apresentou lentidão no trecho durante o atendimento da ocorrência. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio nem sobre a identificação da possível vítima.