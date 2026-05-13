Agentes receberam informações de que o indivíduo estaria circulando na localidade conhecida como "Subestação", entre os bairros Cem Braças e Geribá. - Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

Agentes receberam informações de que o indivíduo estaria circulando na localidade conhecida como "Subestação", entre os bairros Cem Braças e Geribá.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia

Publicado 13/05/2026 15:20

Búzios - A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (12), o cumprimento de um mandado de prisão contra um homem, em Armação dos Búzios. Segundo a corporação, ele era considerado foragido da Justiça desde 2022.



De acordo com a Polícia Civil, agentes receberam informações de que o indivíduo estaria circulando na localidade conhecida como “Subestação”, entre os bairros Cem Braças e Geribá.



A ação foi realizada por equipes da 127ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado Lauro Coelho. Após diligências no endereço indicado, os policiais localizaram o suspeito.



Segundo a corporação, o homem foi abordado e encaminhado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais.



Ainda conforme a Polícia Civil, o mandado refere-se a uma recaptura de foragido expedida pela 2ª Vara de Búzios. O caso foi registrado na 127ª DP.



