Agentes receberam informações de que o indivíduo estaria circulando na localidade conhecida como "Subestação", entre os bairros Cem Braças e Geribá.Reprodução/ Região dos Lagos Notícia
De acordo com a Polícia Civil, agentes receberam informações de que o indivíduo estaria circulando na localidade conhecida como “Subestação”, entre os bairros Cem Braças e Geribá.
A ação foi realizada por equipes da 127ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado Lauro Coelho. Após diligências no endereço indicado, os policiais localizaram o suspeito.
Segundo a corporação, o homem foi abordado e encaminhado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos legais.
Ainda conforme a Polícia Civil, o mandado refere-se a uma recaptura de foragido expedida pela 2ª Vara de Búzios. O caso foi registrado na 127ª DP.
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