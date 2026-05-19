Segundo testemunhas, as jovens pediram socorro após serem arrastadas pelas ondas.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios

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Renata Cristiane
Búzios - Duas jovens foram resgatadas por guarda-vidas na tarde deste domingo (17) após serem levadas pela correnteza na Praia de Geribá, em Búzios. O caso aconteceu por volta das 13h30, no canto direito da praia.

Segundo testemunhas, as jovens pediram socorro após serem arrastadas pelas ondas. Guarda-vidas que estavam próximos ao local entraram no mar para realizar o resgate.

Uma testemunha registrou a ocorrência em vídeo. Nas imagens, é possível acompanhar a atuação da equipe de salvamento e as condições do mar no momento do atendimento.

Após alguns minutos, as duas jovens foram retiradas da água. Não houve registro de feridos. O caso ocorreu em uma área conhecida pela presença de correnteza e mar agitado.
 
 
 
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