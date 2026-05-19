Segundo testemunhas, as jovens pediram socorro após serem arrastadas pelas ondas.Reprodução/ Jornal Folha de Búzios
Segundo testemunhas, as jovens pediram socorro após serem arrastadas pelas ondas. Guarda-vidas que estavam próximos ao local entraram no mar para realizar o resgate.
Uma testemunha registrou a ocorrência em vídeo. Nas imagens, é possível acompanhar a atuação da equipe de salvamento e as condições do mar no momento do atendimento.
Após alguns minutos, as duas jovens foram retiradas da água. Não houve registro de feridos. O caso ocorreu em uma área conhecida pela presença de correnteza e mar agitado.
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