As vítimas seguiam para o trabalho quando o motorista perdeu o controle da direção, nas proximidades da base de segurança. - Reprodução/ Folha de Búzios

As vítimas seguiam para o trabalho quando o motorista perdeu o controle da direção, nas proximidades da base de segurança.Reprodução/ Folha de Búzios

Publicado 18/05/2026 15:34 | Atualizado 18/05/2026 15:34

Búzios - Dois homens ficaram feridos após um carro bater contra uma árvore na manhã desta segunda-feira (18), na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no Centro de Armação dos Búzios. As vítimas seguiam para o trabalho quando o motorista perdeu o controle da direção, nas proximidades da base de segurança.

Segundo informações, o veículo, um modelo Chevrolet Corsa, subiu no canteiro central da via antes da colisão. Pessoas que passavam pelo local e colegas de trabalho das vítimas prestaram auxílio até a chegada do socorro.

Os dois homens, moradores de Rio das Ostras, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé (HMDRP).

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.