O Senac RJ, em parceria com a Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria da Mulher. - Reprodução/

O Senac RJ, em parceria com a Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria da Mulher.Reprodução/

Publicado 21/05/2026 17:56

Búzios - O Senac RJ, em parceria com a Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria da Mulher, e o Sindcom Cabo Frio, vai oferecer 144 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na área de gastronomia voltados para mulheres no município.

As inscrições serão realizadas no dia 2 de junho, das 10h às 17h, na Praça do INEFI, localizada na Rua Ermelinda, Estrada de Búzios, nº 2, no bairro Rasa. O atendimento será feito por ordem de chegada e as vagas são limitadas.

A iniciativa faz parte do projeto Escola Móvel de Gastronomia do Senac RJ, que utiliza carretas-escola equipadas para levar cursos profissionalizantes a diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro.

Ao todo, serão ofertados oito cursos: “Pizzas – Segredos e Receitas que São Massa”, “Preparo e Decoração de Bolos”, “Quentinhas de Milhões”, “Sabor de Lucrar com Petiscos de Bar”, “Doces para Eventos”, “Salgados que Rendem Clientes”, “Preparo de massas frescas e recheadas” e “Bebidas para Festas”. Todos os módulos têm foco prático.

As aulas estão previstas para começar no dia 9 de junho, no mesmo local onde serão feitas as inscrições. As turmas acontecerão de terça a quinta-feira, nos períodos da tarde e da noite.

Para participar, as interessadas devem ter mais de 18 anos e Ensino Fundamental I completo, do 1º ao 5º ano. No ato da inscrição, será necessário apresentar originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Para comprovação de escolaridade, também será aceita autodeclaração.

Segundo o Senac RJ, o objetivo das Escolas Móveis é ampliar o acesso à qualificação profissional em diferentes regiões do estado, oferecendo estrutura moderna e equipamentos específicos para as áreas de Gastronomia, Informática e Beleza.

Serviço

Escola Móvel de Gastronomia do Senac RJ – Búzios

Inscrições: 2 de junho de 2026

Horário: das 10h às 17h

Local: Praça do INEFI – Rua Ermelinda | Estrada de Búzios, nº 2 – Rasa

Início previsto das aulas: 9 de junho

Cursos oferecidos:

Pizzas – Segredos e Receitas que São Massa (módulo prático)

Preparo e Decoração de Bolos (módulo prático)

Quentinhas de Milhões (módulo prático)

Sabor de Lucrar com Petiscos de Bar (módulo prático)

Doces para Eventos

Salgados que Rendem Clientes (módulo prático)

Preparo de massas frescas e recheadas

Bebidas para Festas (módulo prático)

Horários:

Turmas às terças, quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h e das 18h às 22h.