Anarriê BúziosReprodução
Anarriê Búzios começa nesta sexta-feira (19) na Praça do INEFI
Programação segue até domingo (21), com entrada gratuita e atrações voltadas para toda a família
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Após retirar o animal da pista para evitar um atropelamento, homem procurou ajuda até ser abordado pela Guarda Ambiental, que devolveu a serpente ao habitat natural
Funcionário de loja de telefonia é preso por fraude bancária em Búzios
Investigação da Polícia Civil aponta que o homem utilizava documentos e fotografias obtidos durante atendimentos para abrir contas, contratar serviços financeiros e emitir cartões de crédito em nome das vítimas
De olho em 2026, Eduardo Paes e Vantoil Martins destacam potencial da Ilha dos Dinossauros em Iguaba
Agenda também reuniu os prefeitos Fabinho Costa e Marcelo Magno, além de Thiago Fantinha e Hugo Canellas. Pré-candidatos defendem interior mais forte
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Reforma incluiu lousas digitais, novos espaços de convivência e adequações na infraestrutura da escola
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