Anarriê Búzios - Reprodução

Anarriê BúziosReprodução

Publicado 17/06/2026 18:54

Búzios - Búzios realiza, a partir desta sexta-feira (19), a terceira edição do Anarriê Búzios, na Praça do INEFI, na Rasa. A programação segue até domingo (21), com entrada gratuita e atrações voltadas para toda a família.

O evento reúne apresentações musicais, quadrilhas, comidas típicas e atividades que celebram as tradições das festas juninas. A proposta é oferecer opções de lazer à população e fortalecer a cultura popular no município.

A abertura da programação, na sexta-feira (19), contará com show da Banda Daladeira, às 19h. A noite também terá a apresentação da quadrilha da Secretaria da Mulher.

No sábado (20), o cantor Victor Stival sobe ao palco às 20h. Já no domingo (21), encerrando a programação, Tonny Lima se apresenta às 19h.

Além dos shows, o público poderá aproveitar barracas com comidas típicas e um espaço preparado para receber moradores e turistas durante os três dias de festa.

Promovido pela Prefeitura de Búzios, o Anarriê já faz parte do calendário cultural do município e busca preservar as tradições juninas, incentivando a convivência comunitária e a participação popular.