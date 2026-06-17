Homem com cobra no pescoço em Búzios - Foto: Reprodução

Homem com cobra no pescoço em Búzios Foto: Reprodução

Publicado 17/06/2026 14:36

Uma jiboia encontrada no meio da Rua Maria Joaquina, no bairro do Canto, mobilizou moradores e chamou a atenção de turistas na manhã desta terça-feira (16), em Armação dos Búzios. O animal foi retirado da via por Fernando, conhecido na cidade como “Grandão”, após ele perceber que a serpente corria risco de ser atropelada.

Com a intenção de garantir a segurança do réptil, Fernando saiu em busca de apoio dos órgãos ambientais responsáveis pelo manejo da fauna silvestre. Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram o morador caminhando pelas ruas da região central com a jiboia enrolada no pescoço, situação que despertou curiosidade entre comerciantes, pedestres e visitantes.

Inicialmente, não havia informações oficiais sobre o destino do animal. No entanto, posteriormente, populares afirmaram que a Guarda Marítima e Ambiental (GMA) localizou Fernando, realizou o resgate da serpente e providenciou sua devolução ao habitat natural.

De acordo com informações, o morador seguia em direção à Ferradura com a intenção de soltar a jiboia em uma área de vegetação próxima à lagoa. A equipe da GMA interceptou a situação na altura da Estrada da Usina Velha, em frente à loja Litinfor Informática. O próprio Fernando colaborou com a ocorrência, auxiliando os agentes a acomodarem o animal em um recipiente apropriado para o transporte.

A Guarda Ambiental informou ainda que a jiboia foi avaliada e devolvida à natureza em local adequado. Registros em fotos e vídeos da ação foram feitos pela equipe.

A jiboia é uma espécie não peçonhenta, comum em áreas de mata e vegetação, desempenhando importante papel no equilíbrio ambiental ao controlar populações de pequenos animais.

ALERTA

Especialistas orientam que, ao encontrar animais silvestres em situação de risco, a população deve acionar os órgãos ambientais competentes. Embora a retirada da jiboia da via tenha evitado um possível atropelamento, o contato direto e o deslocamento prolongado do animal em áreas urbanas podem gerar estresse e aumentar sua exposição a ruídos e movimentações inadequadas.

Também é importante destacar que não há indícios de que a intenção do morador fosse manter a serpente como animal de estimação. No Brasil, jiboias só podem ser criadas legalmente quando adquiridas em criadouros autorizados e com a documentação exigida pelos órgãos competentes. Capturar um animal silvestre na natureza para mantê-lo como pet é crime ambiental.