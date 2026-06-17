Homem com cobra no pescoço em Búzios Foto: Reprodução
Jiboia é encontrada em rua de Búzios; morador leva cobra no pescoço
Após retirar o animal da pista para evitar um atropelamento, homem procurou ajuda até ser abordado pela Guarda Ambiental, que devolveu a serpente ao habitat natural
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Funcionário de loja de telefonia é preso por fraude bancária em Búzios
Investigação da Polícia Civil aponta que o homem utilizava documentos e fotografias obtidos durante atendimentos para abrir contas, contratar serviços financeiros e emitir cartões de crédito em nome das vítimas
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Agenda também reuniu os prefeitos Fabinho Costa e Marcelo Magno, além de Thiago Fantinha e Hugo Canellas. Pré-candidatos defendem interior mais forte
Daniela Soares entrega nova quadra e escola revitalizada em São Vicente após anos de demandas
Reforma incluiu lousas digitais, novos espaços de convivência e adequações na infraestrutura da escola
Mulher é assaltada e agredida na Orla Bardot, em Búzios
Vítima tentou impedir a fuga dos criminosos após ter celular e pertences roubados, mas suspeitos conseguiram escapar em uma motocicleta
Criminoso em moto arranca celular das mãos de moradora no Centro de Búzios
Crime foi registrado por câmeras de segurança na Rua Rui Barbosa; imagens podem auxiliar na identificação do suspeito
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