A vítima estava acompanhada do filho quando o elemento passou pelo local e arrancou o aparelho de suas mãos - Folha de Búzios

A vítima estava acompanhada do filho quando o elemento passou pelo local e arrancou o aparelho de suas mãosFolha de Búzios

Publicado 15/06/2026 19:53

Búzios - Uma moradora de Armação dos Búzios teve o celular furtado por um criminoso em uma motocicleta na noite deste domingo (14), por volta das 23h20, na Rua Rui Barbosa, no Centro da cidade. A vítima estava acompanhada do filho quando o elemento passou pelo local e arrancou o aparelho de suas mãos antes de fugir.

Segundo informações do marido da vítima, a mulher estava em frente à residência da mãe, nas proximidades do salão de beleza dela, utilizando o celular para fazer um pedido de pizza antes de retornar para casa.

“Ela estava em frente à casa da mãe dela pedindo uma pizza para ir embora para casa, quando o meliante passou de moto e pegou o aparelho”, relatou.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. Pelas gravações, o criminoso não chega a parar a motocicleta. Ao passar pela vítima, ele toma o celular e segue em fuga, surpreendendo a moradora e as pessoas que estavam próximas.

As imagens já foram encaminhadas à Polícia Civil, à Polícia Militar e à Prefeitura de Armação dos Búzios. De acordo com informações preliminares, registros do sistema de monitoramento municipal poderão contribuir para a identificação e localização do autor do furto.

Até o momento, não há informações oficiais que indiquem relação entre este caso e o assalto registrado horas depois na Orla Bardot, também na região central do município. As autoridades apuram as circunstâncias das duas ocorrências, mas uma eventual ligação entre os crimes ainda não foi confirmada.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.