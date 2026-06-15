A vítima estava acompanhada do filho quando o elemento passou pelo local e arrancou o aparelho de suas mãosFolha de Búzios
Criminoso em moto arranca celular das mãos de moradora no Centro de Búzios
Crime foi registrado por câmeras de segurança na Rua Rui Barbosa; imagens podem auxiliar na identificação do suspeito
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Exclusivo: prefeito de Arraial do Cabo muda de partido e ingressa no PSD
Após anos no PL, Marcelo Magno passa a integrar a legenda presidida no Estado por Pedro Paulo e alinhada ao projeto de Eduardo Paes para 2026
Fábio do Pastel se prepara para entregar obra histórica na saúde aldeense
Com UTI, centro cirúrgico e setor de saúde mental, primeiro hospital municipal avança para fase decisiva no Morro do Milagre
Pix vira bandeira de soberania em projeto de Lei da deputada Benedita da Silva
Iniciativa surge após o governo dos Estados Unidos apontar o sistema de pagamentos como um dos fatores para justificar a imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros
Dr. Serginho anuncia reforma da Cabana do Pescador, que vira aposta para o turismo
De acordo com o secretário de Turismo, Davi Barcelos, as obras começam de imediato para conter a degradação do imóvel e preparar o espaço para um novo capítulo voltado ao turismo e à preservação da memória local
De PL a PT: inauguração de diretório do PSDB reúne diversos políticos em Araruama
Pré-candidatura de Thiago Moura é oficializada em ato com várias lideranças, entre elas, a prefeita Daniela Soares, Eduardo Paes, Diego Quaquá e Murillo Gouvêa
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