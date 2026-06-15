Mulher tentou impedir que os criminosos escapassem - Folha de Búzios

Mulher tentou impedir que os criminosos escapassemFolha de Búzios

Publicado 15/06/2026 20:02 | Atualizado 15/06/2026 21:51

Búzios - Uma mulher foi vítima de um assalto na noite deste domingo (14), por volta das 23h20, na Orla Bardot, em Armação dos Búzios. O crime ocorreu quando ela retornava para casa após o trabalho e foi registrado por câmeras de segurança instaladas em um restaurante da região.

De acordo com informações, a vítima foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta, aparentemente uma Honda Bros vermelha equipada com baú traseiro. Durante a ação, os elementos roubaram um celular e outros pertences da mulher. Ela também foi agredida pelos criminosos.

As imagens mostram o momento em que a motocicleta para próxima à calçada da Orla Bardot. Em seguida, o passageiro desce do veículo, aborda a vítima e pratica o roubo. Logo após, ele corre de volta para a motocicleta, onde o comparsa já o aguardava para a fuga.

Ainda segundo as gravações, a mulher tentou impedir que os criminosos escapassem. Ela entrou em luta corporal com os elementos e chegou a desequilibrar a motocicleta. Apesar da reação, os assaltantes conseguiram retomar o controle do veículo e fugiram em alta velocidade. Durante a tentativa de impedir a fuga, a vítima caiu ao chão.

Até o momento, não há informações sobre a prisão dos suspeitos.