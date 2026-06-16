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Publicado 16/06/2026 17:15

Um funcionário de uma loja de telefonia foi preso nesta segunda-feira (15), em Armação dos Búzios, suspeito de utilizar dados pessoais de clientes para aplicar fraudes bancárias. A prisão preventiva de L.D.S.N. foi cumprida por policiais civis da 127ª Delegacia de Polícia (DP), por determinação da 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios.

A ação ocorreu por volta das 12h, na Avenida Parque, nas proximidades do Radical Parque. Segundo a Polícia Civil, o investigado é apontado como responsável por um esquema de fraudes eletrônicas que consistia na obtenção de fotografias e documentos pessoais de clientes sob falsos pretextos durante atendimentos em uma loja de telefonia.

De acordo com as investigações, os dados coletados eram utilizados posteriormente para a abertura fraudulenta de contas bancárias, contratação de serviços financeiros e emissão de cartões de crédito em nome das vítimas, sem o conhecimento delas.

As apurações identificaram, até o momento, mais de cinco pessoas lesadas pelo mesmo modus operandi. Conforme a Polícia Civil, elementos reunidos durante a investigação indicam que parte das fotografias utilizadas nas fraudes foi produzida dentro do estabelecimento onde o suspeito trabalhava.

Os agentes também constataram que cartões emitidos de forma fraudulenta chegaram a ser entregues no próprio local, reforçando os indícios da participação do investigado nos crimes.

Após a captura, o acusado foi conduzido à 127ª DP para o cumprimento das formalidades legais. Ele permanece preso e à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar possíveis novas vítimas e esclarecer a extensão do esquema.