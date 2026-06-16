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Funcionário de loja de telefonia é preso por fraude bancária em Búzios
Investigação da Polícia Civil aponta que o homem utilizava documentos e fotografias obtidos durante atendimentos para abrir contas, contratar serviços financeiros e emitir cartões de crédito em nome das vítimas
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