Cobra voltou ao seu habitat natural - Jornal Folha de Búzios

Cobra voltou ao seu habitat naturalJornal Folha de Búzios

Publicado 17/06/2026 19:29

Búzios - A jiboia que chamou a atenção de moradores e turistas ao ser carregada no pescoço de um homem pelas ruas de Armação dos Búzios nesta terça-feira (16) teve um desfecho positivo. Segundo a Prefeitura, o animal foi resgatado pela Guarda Municipal Ambiental (GMA) e devolvido ao seu habitat natural.

Em nota, o município informou que a GMA foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com a administração municipal, a equipe localizou a serpente e realizou o recolhimento de forma segura, seguindo os protocolos adequados para o manejo da fauna silvestre.

Ainda segundo a Prefeitura, após o resgate, a jiboia foi devolvida ao seu habitat natural na região da Lagoa da Ferradura. A administração destacou que a ação garantiu tanto a preservação do animal quanto a segurança da população.

O caso ganhou repercussão após uma cena inusitada registrada na manhã desta terça-feira (16). Fernando, conhecido como “Grandão”, afirmou ter resgatado a jiboia na Rua Maria Joaquina, no bairro do Canto, onde o animal corria risco de ser atropelado.

Após retirar a serpente da via, o morador percorreu ruas da região central da cidade em busca de ajuda para garantir que ela fosse devolvida em segurança à natureza. O que mais chamou a atenção de quem passava pelo local foi o fato de Fernando caminhar com a cobra enrolada no pescoço enquanto procurava a Secretaria do Ambiente ou algum órgão responsável pelo manejo de animais silvestres.

A Prefeitura também reforçou a orientação para que moradores acionem os órgãos competentes ao identificar animais silvestres em áreas urbanas, evitando o manuseio direto dos bichos. Apesar do desfecho positivo, a situação chamou a atenção pela iniciativa do morador, que buscou evitar o atropelamento da serpente até a chegada do suporte especializado.