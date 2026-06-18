Itens apreendidos durante açãoPolícia Militar
Homem é preso com pistola 9mm durante abordagem da PM em Búzios
Suspeito foi detido na Vila Verde, na Rasa, e permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito
Homem é preso com pistola 9mm durante abordagem da PM em Búzios
Suspeito foi detido na Vila Verde, na Rasa, e permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito
Sonho do IFRJ em Araruama ganha força após novo passo de Daniela Soares junto ao MEC
Após reuniões em Brasília, prefeita envia carta de compromisso ao MEC e formaliza o interesse do município para implantação da unidade
Marcelo Magno anuncia início dos pagamentos do PIPE em julho
Programa garante incentivo mensal para estudantes da rede municipal de Arraial do Cabo e prevê bônus para alunos aprovados. Beneficiários também receberão os valores retroativos de março, abril e maio
Aproximação entre vice-prefeito de Cabo Frio, prefeito de Búzios e Eduardo Paes chama atenção
Miguel Alencar é presença constante ao lado de Alexandre Martins e levanta questionamentos sobre o futuro político do ex-aliado do prefeito cabo-friense Dr. Serginho (PL)
Jiboia levada no pescoço por morador em Búzios é devolvida à natureza
Após mobilizar moradores e turistas, serpente foi recolhida pela Guarda Municipal Ambiental e solta em área de habitat natural
Anarriê Búzios começa nesta sexta-feira (19) na Praça do INEFI
Programação segue até domingo (21), com entrada gratuita e atrações voltadas para toda a família
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