Itens apreendidos durante ação - Polícia Militar

Itens apreendidos durante açãoPolícia Militar

Publicado 18/06/2026 17:12

Búzios - Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (18) após ser flagrado com uma pistola 9mm durante uma abordagem da Polícia Militar em Búzios.

De acordo com a PM, equipes do PATAMO realizavam patrulhamento pela Rua 16, na localidade de Vila Verde, quando abordaram um veículo. Durante a revista, os policiais encontraram uma arma de fogo com o ocupante do carro.

Após a apreensão da pistola calibre 9mm, os agentes deram voz de prisão ao suspeito e o encaminharam para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP).

Na unidade policial, o homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito e permaneceu preso à disposição da Justiça.

